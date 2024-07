Intensamente 2 rompe récord con impresionante recaudación

Intensamente 2 sigue creciéndose como uno de los mayores éxitos de Disney y Pixar en este 2024. Tras tener el mejor estreno inicial del año y ser muy bien recibida por la crítica y la audiencia por su animación y narración profunda, la cinta ha mantenido una excelente racha en taquilla.

En el 2015, Pixar nos presentó a las emociones de Riley con la cinta original de Intensamente, la cual, tras una serie de tropiezos desde Toy Story 3 (2010), se volvió uno de sus trabajos mejor recibidos con una recaudación de casi 860 millones de dólares a nivel mundial tras todo un verano en cines.

Pues bien, nueve años después y ya convertida en franquicia, Intensamente 2 necesitó menos de tres semanas para superar a su antecesora, contando ya con 1,010 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Estas cifras obtenidas en un tiempo récord no sólo la convierten en favorita a ser la película más taquillera de todo el 2024, sino que, con apenas 17 días desde su estreno, Intensamente 2 se ha convertido en la cinta animada que más rápido ha alcanzado los diez dígitos de recaudación en la historia.

Además, estas cifras la convierten al momento en la quinta película con mayor recaudación en la historia de Pixar, y en la novena cinta animada más taquillera de todos los tiempos.

Si aún no lo has hecho, no pierdas la oportunidad de disfrutar en cines del nuevo estreno de Pixar, en el que Riley y sus emociones deberá afrontar los cambios de la pubertad, que incluyen la llegada de nuevas emociones como la Ansiedad.

¿Ya huele a Óscar a Mejor Película Animada?