Hellboy vuelve a la pantalla grande con ´The Crooked Man´

Fue en el 2004 cuando el mexicano Guillermo del Toro traía a la vida su visión de Hellboy, personaje nacido de la mente de Mike Mignola y el artista Richard Corben.

Este inusual personaje, llegado a la Tierra tras ser invocado por los Nazis, se dedica a combatir creaturas sobrenaturales que amenazan con acabar con la humanidad.

La visión de Del Toro de Anung Un Rama, nombre de nacimiento de Hellboy, fue tan popular que derivó en una secuela en el 2008, Hellboy II: El ejército dorado; y aunque muchos esperaban una tercera película dirigida por el mexicano esta nunca se materializó.

Fue en el 2019 cuando una nueva versión de Hellboy llegó al cine, esta vez dirigida por Neil Marshall y con David Harbour encarnando al demonio; sin embargo, esta película no tuvo la mejor recepción entre los fanáticos, devolviendo a Hellboy a la congeladora.

Ahora, en 2024, un nuevo Hellboy está por llegar a los cines del mundo y el primer avance de esta película ha dejado muy intrigados a los seguidores de esta peculiar criatura. Te contamos.

Hellboy: The Crooked Man

Ambientada en los años 50, esta nueva historia de Hellboy unirá al demoniaco protector con una agente novata del BPRD (Oficina de Investigación y Defensa Paranormal); ambos tendrán que proteger a un pueblo entero de un personaje conocido como The Crooked Man.

Ahora, toca al actor Jack Kesy dar vida al icónico personaje; y hay que decir que, en comparación con las versiones anteriores, esta nueva producción dirigida por Bryan Taylor es bastante oscura, dando la apariencia más de una película de terror que de acción.

El guion de esta historia quedó en manos del creador del personaje, Mike Mignola, por lo que los fans tienen altas expectativas; sin embargo, la imagen menos agresiva de Hellboy en comparación con las anteriores versiones ha dado mucho qué pensar.

Respecto a su estreno en salas de cine en México aún no queda claro en qué fecha pueda darse; sin embargo, todo indica que será entre los meses de agosto y septiembre de este año. Si no has visto el primer avance de Hellboy: The Crooked Man lo dejamos a continuación: