¿Estás en Xalapa y eres fanático de asistir a conciertos? Pues en unas cuantas semanas más la ciudad de las flores recibirá a una banda por demás inusual, integrada por grandes artistas y que seguramente te dejará un grato sabor de boca.

Se trata de The Guapos; integrado por Jay de la Cueva, Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar esta banda tiene muy poco tiempo de haber debutado en nuestro país tras presentar su álbum Hey!, con el cual realizaron ya su primera gira en España.

The Guapos también ya tuvo su presentación en diversos foros de nuestro país, en festivales como Tecate Pa´l Norte 2023 y el Azkena Rock Festival.

Ahora bien, ¿cuándo se presentará The Guapos en Xalapa y cuánto costarán las entradas? Te contamos.

The Guapos en Xalapa: Fecha, lugar y costo de boletos

Será el día 8 de agosto a las 20:00 horas cuando The Guapos se presenten en el Club Cultural Tierra Luna, ubicado en la calle Ignacio López Rayón 18, en la zona Centro, cerca del parque de Los Berros.

La venta de boletos ya está abierta a través del sitio boletopolis.com con los siguientes precios:

Estudiante / 550 pesos

General / 900 pesos

Meet and Greet / dos mil pesos

En el caso de las entradas de estudiante, el boleto se deberá adquirir en línea y se deberá presentar la credencial de la escuela para poder ingresar (el tiraje es limitado).

Por otro lado, los boletos bajo formato Meet and Greet incluyen una convivencia con los artistas, una fotografía y un gafete conmemorativo, y por ahora son los que más se están vendiendo.

Es probable que estos precios incrementen un poco por cargos de servicio en línea, así que te recomendamos tener a la mano unos cuantos pesos más por cualquier eventualidad.

Si aún no has escuchado a The Guapos, te dejamos a continuación un poco de su música.