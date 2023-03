Inicia la FILEY 2023 en Mérida; entregan Premio "José Emilio Pacheco" a Carmen Boullosa

Con un programa que comprende más de 650 actividades enfocadas en la promoción del libro y la lectura, dio inicio la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (FILEY) 2023, en donde se reconoció la excelencia y trayectoria de la escritora Carmen Boullosa con la entrega del Premio Excelencia en las Letras "José Emilio Pacheco".

Carmen Boullosa se dijo agradecida de obtener esta distinción, que representa muy bien la imagen de José Emilio Pacheco, a quién calificó como una figura compleja y privilegiada, pues, dijo, la gran memoria que poseía le permitía buscar y reacomodar de manera distinta las cosas en cada una de sus obras.

"De ahí puedo decir que viene mi deseo de contar historias; intenté escribir una novela larga y cuentos cortos, pero yo sabía que no estaba ahí mi voz, no terminaba de encontrarme, me sentía fuera de mí. De pronto tuve una revelación, que iba más allá de las palabras, de manera muy íntima", reveló.

La FILEY 2023, es coordinada por la Universidad Autónoma de Yucatán y en el acto inaugural se congregaron Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) de Yucatán, en representación del gobernador del estado Mauricio Vila Dosal; Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la UADY; María Teresa Mezquita Méndez, Directora General de la FILEY, autoridades municipales y la escritora Carmen Boullosa.

"La cultura es un derecho absoluto e inherente y una oportunidad de desarrollo social", afirmó la titular de Sedeculta; mientras que el rector de la UADY agregó que el propósito de la FILEY es fortalecer la identidad maya a través de la lengua materna entre las infancias.

Por otra parte, María Teresa Mezquita, directora de la FILEY enfatizó que José Emilio Pacheco escribió que: "Leer es hablar simultáneamente con uno mismo y con otro...", y agregó que este encuentro y diálogo se hace realidad aquí con tantas otredades, personas distantes en el tiempo y el espacio.

"Hablamos de leer y celebramos una fiesta que invoca a la lectura como un acto de encuentro con la imaginación, el gozo del aprendizaje, y el de hacer, de ese aprendizaje, un nuevo conocimiento para ser mejores", dijo.

La FILEY regresa del 11 al 19 de marzo con 650 actividades que comprenden talleres, conferencias, presentaciones editoriales, presentaciones musicales para infancias y adultos, además de exposiciones y expoventa de libros, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

/lmr