House of the Dragon: Fans esperarán un poco más para el estreno de la 3era temporada

Desde el estreno de la segunda temporada de la serie House of the Dragon, precuela de los acontecimientos de Game Of Thrones centrada en los orígenes de los conflictos de la familia Targaryen, la legión de fanáticos, como es costumbre, ha quedado con ganas de más para conocer el progreso de la historia.

Si eres un ferviente seguidor de la serie, y también de aquellos a quienes no les gusta esperar un largo tiempo entre una temporada y otra, te traemos malas noticias, pues el ´hiatus´ para la llegada de la tercera temporada no parece que vaya a ser corto.

¿Cuánto tardará en llegar la tercera temporada?

De acuerdo con el showruner, Ryan Condal, el rodaje de la próxima entrega está pensado para iniciarse a principios de 2025, esto debido a una serie de ajustes en el calendario de producción.

Una serie de la magnitud de House of the Dragon conlleva un largo proceso de filmación, y una extensa fase de posproducción, por lo que, pese a que la plataforma Max no ha manejado una fecha tentativa de estreno, todo apunta a que sea en algún punto de 2026, siendo muy improbable que ocurra antes.

Aunque un lapso de dos años no es nada nuevo para los seguidores de la serie, pues ya ocurrió entre la primera y segunda temporada, sigue siendo una lástima para aquellos que ya están ansiosos por recibir una tercera oleada de episodios.