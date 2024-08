´El Caballero de los Siete Reinos´: ¿De qué tratará el próximo spin-off de ´Game Of Thrones´?

Tras el final de 'La Casa del Dragón´, HBO y Max ya preparan su próximo lanzamiento que continuará expandiendo el universo creado por George R.R. Martin; además de dos temporadas más de la serie ambientada casi dos siglos antes de la historia original de ´Game Of Thrones´, la plataforma ya planea otro salto en el tiempo para un nuevo spin-off.

Esta próxima precuela se titula ´El Caballero de los Siete Reinos´, ambientada 90 años antes de los acontecimientos de ´Game Of Thrones´, y 70 años después de la historia de ´La Casa del Dragón´; está, a su vez, basada en la primera novela corta homónima de la colección Tales of Dunk and Egg.

¿De qué tratará ´El Caballero de los Siete Reinos´?

La próxima serie seguirá la historia de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un caballero errante que entabla amistad con un niño, Egg, y le nombra su escudero; posteriormente, este niño se revela como Aegon V Targaryen, heredero en la línea sucesoria del Trono de Hierro.

Durante la primera entrega de la serie, podremos ser testigos de la amistad entre Duncan y Aegon, sus viajes por Poniente en tiempos de paz y el proceso de entrenamiento de Dunk al muchacho para volverlo un mejor caballero que su hermano Aerion.

Se ha confirmado que Peter Claffey (Vikingos: Valhalla) será el encargado de interpretar a Ser Duncan el Alto, mientras que Dexter Sol Ansell (Coriolanus Snow de niño en Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes) encarnará al joven Aegon.

¿Cuándo se estrenará ´El Caballero de los Siete Reinos´?

La producción de la serie arrancó en junio de este año, y el mismo George R.R. Martin fungirá como guionista y productor ejecutivo.

La fecha exacta de su estreno todavía no se ha definido, pero de acuerdo al anuncio oficial de Max sobre su próximo contenido, está prevista para algún punto de 2025.