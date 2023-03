Aseguran que Harry Styles estrena noviazgo con su entrenador personal

Harry Styles es una de las estrellas más populares del planeta, se rumora que está saliendo con Brad Gould, su entrenador personal.

Según fotos recientes, Styles y Gould parecen tener una amistad muy cercana fuera de sus sesiones de entrenamiento.

A menudo se ve a la pareja pasando el rato en eventos sociales, mientras que Gould asiste regularmente a los espectáculos del ganador de los premios Grammy.

Algunos usuarios de TikTok han creado también algunas teorías entre ellos dos, una de ellas que lucen varios tatuajes juntos.

De acuerdo con la revista Elle, Brad Gould es un entrenador de fuerza y acondicionamiento físico que ha ayudado al intérprete de As It Was a lograr sus famosos abdominales marcados y mantenerse en forma mientras viaja durante sus giras por todo el mundo.

También acompañó a Styles, de 29 años, durante la etapa australiana de su gira y una serie de entregas de premios, incluidos los Brit Awards de 2023, donde mostró sus abdominales en el escenario.

El entrenador personal de Harry Styles proviene de Bournemouth, una ciudad costera en el sur de Inglaterra y aproximadamente a dos horas en automóvil al suroeste de Londres.

Los fans de Styles y Gould parecen estar encantados con su estrecha amistad y se vuelven locos cuando se ve al preparador físico disfrutando de las canciones de Styles en sus conciertos.