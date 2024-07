Gladiador 2: Todo lo que se vio en el primer tráiler de la esperada secuela

Este martes, Paramount Pictures publicó el tan esperado primer tráiler de Gladiador 2. Después de 24 años del lanzamiento de la épica cinta original, Ridley Scott volverá a tomar las riendas del proyecto ambientado en la Antigua Roma, generando una enorme expectativa.

La cinta tomará lugar años después de la original; Lucius ya es un adulto y tiene presentes las enseñanzas de Máximo, el protagonista de la primera película. En medio del caos romano, Lucius deberá encontrar su destino mientras enfrenta desafíos personales y morales.

"Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", dice Paramount en la descripción del tráiler.

¿Quiénes formarán parte del elenco de Gladiador 2?

Paul Mescal (Normal People) será el encargado de darle vida a Lucius en su versión adulta. En el otro rol principal la cinta contará con Pedro Pascal (The Last Of Us), interpretando a un general romano cuyo camino y el de Lucius se cruzarán.

Entre otros miembros del elenco, estarán Connie Nielsen, Denzel Washington y Joseph Quinn, quienes interpretarán a dos imponentes emperadores.

El tráiler del filme presagia una historia con una enorme carga emocional, retos morales, temas como la libertad, el honor y la justicia, y una épica aventura llena de acción que promete mantener a los espectadores fascinados de principio a fin.

¿Cuándo se estrenará Gladiador 2?

La fecha de estreno del filme está programada para el 22 de noviembre de 2024.

