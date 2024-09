¿Fracasará Blancanieves? El tráiler alcanza el millón de dislikes

La nueva versión de Blancanieves de Disney levantó revuelo inesperado y no precisamente por razones positivas.

Desde que se anunció la producción, la película ha recibido críticas negativas y el último tráiler no ha sido la excepción.

En cuestión de semanas, el video ha superado el millón de 'No me gusta' en YouTube.

CRÍTICAS A LA ELECCIÓN DEL ELENCO: ¿ERAN LOS ACTORES ADECUADOS?

Desde el primer momento, el casting de Blancanieves ha sido objeto de polémica. Rachel Zegler, la actriz elegida para dar vida a la icónica princesa, ha sido cuestionada por no cumplir con las expectativas de muchos fanáticos.

También se ha criticado la inclusión de actores que, según los cinéfilos, no encajan con los roles tradicionales de la historia.

¿EL VESTUARIO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS?

Otro de los aspectos que ha generado debate es el vestuario de los personajes. Se ha señalado que los trajes son excesivos, mientras que otros argumentan que no aprovechan al máximo el potencial visual que una película de esta clase podría ofrecer.

Estos detalles han contribuido a la percepción de que la película podría no estar a la altura del clásico animado.

¿UN FRACASO EN TAQUILLA A LA VISTA?

El número de dislikes en el tráiler ha hecho que algunos se pregunten si Blancanieves será un fracaso en taquilla.

Aunque los 'No me gusta' en YouTube no siempre predicen el rendimiento en cines, sí indican una preocupación significativa entre los espectadores.

Críticos ya anticipan que la película podría enfrentar dificultades en su estreno.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA BLANCANIEVES?

A pesar de la controversia, Disney sigue adelante con sus planes. La película, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, tiene previsto su estreno para el 21 de marzo de 2025.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA BLANCANIEVES?

Aunque se esperaba que la nueva versión siguiera fielmente la historia original de 1938, parece que Disney ha decidido tomar algunas libertades creativas.

Por ejemplo, no se incluirá al Príncipe Azul, lo que ha generado aún más dudas sobre cómo se desarrollará la trama de este clásico reimaginado.

Rachel Zegler, la actriz que interpreta a Blancanieves, es una joven promesa en Hollywood.

Conocida por su papel en West Side Story y su participación en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, Zegler es vista por muchos como una estrella en ascenso, aunque su elección para este papel ha sido tema de debate.