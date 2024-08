Brenda Bezares confirma el desplante de Mariana Echeverría "Explotó" en la gala de La Casa de los Famosos

Brenda Bezares, reconocida cantante y esposa de Mario Bezares, ha confirmado que la quinta gala de eliminación de ´La Casa de los Famosos México 2024´ estuvo marcada por un momento de tensión protagonizado por Mariana Echeverría.

Durante la gala del 25 de agosto, Brenda asistió como invitada especial para apoyar a su esposo y fue testigo de un incidente que prefirió no detallar públicamente, pero que dejó claro que no fue de su agrado.

En declaraciones al tiktoker Poncho Pérez, Brenda fue tajante al expresar que no se llevó una buena experiencia de Mariana Echeverría, quien ya ha sido eliminada del reality.

"No me llevo una buena experiencia de ella, te soy sincera. No quisiera tampoco decirles qué pasó porque no vale la pena ya dar foco a alguien que ya no está y porque además no puedo decir nada bueno"