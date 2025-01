´Flow´ y su histórica nominación a los Oscar que sólo tres películas han conseguido

El día de hoy se confirmaron las nominaciones a los Premios Oscar de este 2025 y, como no podía ser de otro modo, una de las contendientes a seguir es la cinta animada independiente ´Flow´.

Este filme producido en Letonia ha estado en boca de todos luego de que se quedara con el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación, por lo que era prácticamente un hecho que competiría también por la estatuilla más codiciada del séptimo arte.

Sin embargo, eso no evitó que la cinta siguiera impresionando a todos. Lógicamente, recibió su merecida nominación a Mejor Película Animada, pero no se quedó ahí: también irá a por el premio a la Mejor Película Internacional.

Nominación por partida doble y un nuevo récord

El filme letón se medirá ante ´Emilia Pérez´, ´The Girl With The Needle´, ´I´m Still Here´ y ´El Fruto de la Higuera Sagrada´ en la categoría internacional. Una competencia nada difícil tomando en cuenta el enorme éxito que han cosechado esos títulos, en especial ´Emilia Pérez´.

Lo histórico aquí radica en que ´Flow´ se convierte en la tercera cinta animada que logra meterse a la pelea por el premio de la Academia en dicha categoría.

La primera en lograrlo fue el drama bélico de 2008 ´Vals con Bashir´, pero la estatuilla terminaría llevándosela ´Departures´. Más recientemente, en 2021, el documental animado ´Flee´ recibió la nominación, pero no logró imponerse ante la ganadora ´Drive My Car´.

Independientemente si ´Flow´ le arrebata el premio a los pesos pesados que tiene enfrente, este hito es una prueba más de cómo el cine de animación sigue rompiendo barreras, y este tipo de cintas logran meterse en cada vez más categorías de la ceremonia.

Ya ha habido películas nominadas tanto a Mejor Película Animada como a Mejor Película, veremos cuánto faltará para que la Academia se atreva también a incluir una en la contienda al Mejor Guion, o algo por el estilo.

¿De qué trata ´Flow´?

La película no tiene diálogos, sigue la historia de un gato negro que despierta en un mundo postapocalíptico donde la humanidad se ha extinguido, y deberá sobrevivir junto a otros animales: un perro, un capibara, un lémur y un ave.

La narrativa se construye a través de diversos elementos que dejan la enseñanza de impulsar valores como la convivencia, la cooperación y la conexión con la naturaleza. La simpatía que transmiten los animales permite al filme conectar con todo tipo de público.