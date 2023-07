¡Disney lo vuelve a hacer! Live action de Blancanieves causa polémica

Disney continúa en el ojo del huracán, luego de las polémicas que presentó su más reciente live action " La sirenita", la compañía volvió a sorprender a sus fanáticos al revelar nuevos detalles sobre su próxima producción "Blancanieves". Las imágenes filtradas asombraron a los seguidores de la franquicia, ya que, una vez más, la empresa norteamericana optó por realizar algunos cambios a la cinta animada, la cual se estrenó en 1938.

La empresa de entretenimiento confirmó que está trabajando en su nuevo live action, el cual retomará uno de sus clásicos más antiguos: "Blancanieves". De acuerdo con medios estadounidenses el filme llegará a las pantallas el próximo 2024. No obstante, ya ha generado debate luego de que se filtraran imágenes de las grabaciones. Las fotografías, reveladas por el medio Daily Mail, muestran que los siete enanitos, que acompañan a la protagonista en sus aventuras, serán sustituidos por hombres de altura promedio.

¿Blancanieves no tendrá a sus siete enanitos?

En las fotografías filtradas se observa a Blancanieves caminando por el bosque con siete hombres detrás de ella, de los cuales solo uno es de estatura baja, mientras que los demás son de talla promedio. Además, se observa que estos personajes son sujetos de diferentes etnias, muy diferentes a los enanitos de la versión estrenada en 1938.

Tras la filtración, cientos de internautas comenzaron a criticar a la compañía en redes sociales. Sin embargo, Disney aclaró que las imágenes eran falsas, ya que sí pertenecían al rodaje, pero en realidad eran parte de una prueba de vestuario con figurantes del equipo. Hasta ahora, la empresa de entretenimiento no ha aclarado si mantendrá los personajes tal cual aparecen en el filme animado, se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre este live action.

¿Quién interpretará a Blancanieves?

La actriz que dará vida a la princesa de Disney más popular es Rachel Zegler, una cantante de 22 años con raíces colombianas. A pesar de su talento vocal y actoral, miles de personas han criticado que ella interprete a Blancanieves, aseguran que no es la indicada para dar vida al famoso personaje de cuento de hadas.

En repetidas ocasiones Rachel ha tenido que salir a defenderse contra los comentarios racistas que ha recibido en redes sociales desde que se confirmó su participación como Blancanieves. En uno de sus más recientes tweets, publicado el pasado 15 de julio, la actriz agradeció el respaldo de sus fans: "Extremadamente agradecido por el amor que siento de aquellos que me defienden en línea, pero por favor no me etiqueten en el discurso sin sentido sobre mi casting. Realmente, realmente no quiero verlo. Así que les dejo estas fotos. Espero que todos los niños sepan que pueden ser princesas pase lo que pase".

Otros actores que han sido confirmados como parte del elenco son: Andrew Burnap, quien interpretará al príncipe de la historia, y Gal Gadot, quien dará vida a la reina malvada del cuento.