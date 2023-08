¿Y se marchó?; Esto sabemos sobre la salud de José Luis Perales (+Video)

Medios internacionales y de la farándula en México reportaron la tarde de este lunes 07 de agosto que el cantautor español, José Luis Perales, había perdido la vida.

Perales, de 78 años, no había compartido mensajes desde el pasado 04 de agosto en sus redes sociales, lo que hizo que muchos pensaran que algo le había ocurrido, además que no había pronunciamientos oficiales por parte de su familia.

Sin embargo, todo parece ser que se trató de una noticia falsa, según informó en sus redes sociales la periodista mexicana Adela Micha.

"Os hablo desde Londres, donde he pasado unos días preciosos con mis hijos, mi mujer; de repente nos encontramos con que alguien ha dicho que me he muerto", dijo sorprendido el intérprete de Y cómo es él.

"Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y ya mañana nos vamos a estar viendo en España; estamos vivos, se acabó, un abrazo fuerte", finaliza Perales en un video que compartió en sus redes sociales.

Y es que se desconoce quién fue el primer medio en compartir el mensaje sobre la presunta muerte del cantante español, quien tiene más de 45 años de carrera artística y que se ha hecho extremadamente famoso en redes sociales por su tema Un velero llamado Libertad.

Esta canción se ha hecho muy popular en publicaciones de la plataforma Tiktok, donde muchos lo usan para ambientar videos relacionados con una despedida, en su mayoría bastante divertidos.

Su estilo único al momento de interpretar canciones y la composición de sus letras lo han mantenido vigente en la mente de cientos de fanáticos a nivel mundial.

Con cerca de 30 discos de estudio, diversas nominaciones y reconocimientos en el mundo de la música, su última gira (que incluyó a México) culminó en abril del 2022 con un concierto en Uruguay.