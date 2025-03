Erik Per Sullivan no regresará a Malcolm el de Enmedio'; ¿quién será su remplazo?

Una de las series que marcó a más de una generación ha sido Malcolm el de Enmedio, una sitcom que regresará en una nueva temporada a través de la plataforma de streaming de Disney +, y que ha levantado grandes expectativas de sus seguidores, ya que es una serie llena de nostalgia y diversión.

Anunciada hace unos meses por Franklin Muniz (protagonista de la serie), y que se preveía el regreso del electo original, esto no ha sido posible ya que un actor esencial de la serie, no regresará, hablamos de Dewey, personaje interpretado por Erik Per Sullivan.

Dewey, ¿quién será el actor que lo interprete en los nuevos episodios?

De acuerdo con medios de Estados Unidos, como Variety, Erik Per Sullivan no regresará a la nueva temporada de Malcolm el de Enmedio, quien de acuerdo a distintas especulaciones será reemplazado por el actor canadiense Caleb Ellsworth-Clark.

Este martes, millones de fans de la sitcom se sorprendieron sobre la noticia de que Erik Per no regresaría a interpretar a uno de los personajes más característicos de la serie, y es que este actor que es el hermanito menor del protagonista faltaba por confirmar su presencia, pero esto no fue así.

Sin embargo, este día también se dio la noticia de que que los actores Christopher Masterson y Justin Berfield regresarán para la nueva temporada de Disney+ de "Malcolm in the Middle", en sus papales ya conocidos como Francis y Reese, respectivamente.

Por su parte, para el papel de Dewey, se contará con la participación de Caleb Ellsworth-Clark conocido por su papel en:

Cazador de silencio (2020) Espiral El juego del miedo continúa (2021) El callejón de las almas perdidas.

De acuerdo con Jane Kaczmarek, quien interpreta a la madre de Dewey, Lois, Erik Per se encuentra muy bien y por el momento su destino no está en la actuación luego. Cabe mencionar que este actor estuvo en el papel de Dewey por 7 años.

"Hablando con Malcolm France, un programa de YouTube dedicado a la comedia, reveló: 'Está bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No estaba interesado en actuar, en absoluto'", afirmó.

De acuerdo con Kaczmarek, actualmente el ex actor estudia un posgrado y una "prestigiosa universidad" y le ha pedido a sus ex compañeros que guarden silencio. Además le gusta Charles Dickens y está en un proyecto de literatura victoriana.