Emily Ratajkowski habla sobre su beso con Harry Styles

Emily Ratajkowski rompió el silencio sobre su nuevo romance con Harry Styles, del cual admitió: "A veces las cosas pasan".

La modelo de 31 años y el intérprete de 'As it was' de 29, sorprendieron al mundo después de dejarse ver juntos en Tokio, donde compartieron un beso y la imagen dio la vuelta al mundo.

Por ello, Ratajkowski conversó con prensa estadunidense sobre sus relaciones, de las cuales aseguró: "Hay un millón de cosas locas e incorrectas."

"Definitivamente sigo sin pensar en hombres. Aunque si, ya sabes, a veces pasan cosas", comentó a Los Angeles Times.

Soltería

Desde su separación del productor Sebastian Bear-McClard, con quien tuvo un hijo, Sylvester, Emily ha sido vinculada a diversos pretendientes, entre los que se encuentran los comediantes Pete Davidson y Eric André.

Sin embargo, su relación más seria fue con Styles, de quien habló -sin decir nombres- para un podcast en marzo.

"Estoy comenzando a salir con alguien que creo que me gusta y eso es diferente", comentó a la producción, a la que reveló que este interés ya estaba desde febrero.

Asimismo, aseguró que es difícil sobrellevar los comentarios negativos de los internautas, así como del constante ajetreto de los paparazzi.

"Si estás saliendo con varias personas al mismo tiempo, es un poco brutal cuando despiertas y te dicen: 'Solo te he visto por dos días'. No es que me preocupe, pero me ha dado mucha ansiedad", comentó.

"Esa parte ha sido difícil, pero por otro lado ha sido divertido. Si soy como: 'Si, vamos a cenar, ¿por qué no?"