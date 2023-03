Sorprenden a Harry Styles y Emily Ratajtowski besándose en París

Tras su turbulenta relación con la actriz y cineasta Olivia Wilde, el cantautor británico Harry Styles fue captado en París con la modelo Emily Ratajtowski mientras se dan un apasionado beso.

Así lo revelaron medios internacionales este sábado, los cuales divulgaron imágenes de la pareja en una salida en Japón, donde el intérprete se encuentra presentando su show de la gira 'Love on Tour'.

Reunión

Styles y Ratajtowski fueron vistos en la capital japonesa junto a una camioneta plateada, en la que se infiere compartieron viaje.

Ambos bailaron juntos bajo la lluvia protegidos por una sombrilla, acto que detallaron medios como el británico Daily Mail.

A finales de febrero, una fuente cercana a Harry comentó al medio Mirror que el intérprete de 'As it was' estaba "viendo a alguien."

"Está manteniendo su identidad oculta después del circo que se provocó por su relación con Olivia. Pero su círculo cercano sabe del romance. Las cosas parecen ir bien", afirmó el testigo.

Harry Styles terminó su relación con Wilde a finales de 2022. El ganador de Grammys actualmente se encuentra de gira y la cineasta en proceso de divorcio con el actor Jason Sudeikis.