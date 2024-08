Deadpool 3: Wesley Snipes rompió este récord al ´revivir´ a este personaje

Deadpool 3 sigue rompiendo varios récords en sus primeras semanas de estreno en los cines de todo el mundo, dejando en claro, al menos por ahora, que el cine de superhéroes no estaba tan muerto como parecía hace unos meses.

Y no solo la dupla conformada por Wade Wilson y Logan ha dado de qué hablar; uno de los personajes que aparece en la película por sí mismo ha ayudado al actor que lo encarna a romper al menos dos marcas que nadie se hubiera imaginado. ¿Sabes de quién estamos hablando?

Si aún no has tenido la oportunidad de ir al cine a ver Deadpool 3 te advertimos que la siguiente información contiene spoilers que, posiblemente, ya hayas visto en alguna red social. Cumplimos con advertiré antes de que sigas leyendo.

Pues bien, entre la larga lista de personajes de Marvel y otros actores inesperados uno que sin duda destacó fue Blade, encarnado nuevamente por Wesley Snipes, quien dio vida al legendario caminante diurno por última vez hace 16 años en la muy palomera Blade: Trinity.

Lo curioso es que Snipes comparte créditos en dicha película con Ryan Reynolds, quien hoy da vida a Deadpool y con quien se decía no tenía una buena relación en el set de Blade, esto debido a la forma en que el actor afroamericano permanecía dentro del papel entre escenas.

Y es que Wesley Snipes, de 62 años, rompió dos récords Guinness con su aparición en la tercera entrega de Deadpool, el primero al volverse el actor que más veces ha interpretado a un personaje de Marvel por mayor tiempo.

Whuuuut?! Really? Do I get a certificate too?



Lordy Lordy Lordy...Thank you @GWR, I'm your fan! https://t.co/D1JWbDDuQF