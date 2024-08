Deadpool & Wolverine establece récord en taquilla en su fin de semana de estreno

A una semana de su estreno, Deadpool & Wolverine ha tenido un cálido recibimiento por parte de las fans que ya deseaban ver a dos de los personajes más queridos de Marvel juntos en acción.

La película arrasó en la taquilla local y global durante su primer fin de semana, y a comparación de sus 200 millones de dólares de costo de producción y 100 millones en marketing, la cinta recaudó 205 MDD en su debut en su país de origen, y en todo el mundo ha sumado un total de 438 MDD.

Estas impresionantes cifras convierten al filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el octavo estreno más exitoso de la historia del cine, y la sexta película más taquillera de este 2024, así como el mejor debut del año, superando lo recaudado por Intensamente 2 en su primer fin de semana.

Además, cabe añadir que este rendimiento también le ha valido un curioso récord, y es que la cinta se ha convertido en el mejor debut de un filme con clasificación R (para mayores de 18 años).

Deadpool & Wolverine superó todas las expectativas, otorgándole un enorme respiro de aire fresco a Marvel, que había visto rendimientos mixtos en sus últimas producciones.

Debido al exceso de contenido en streaming, la Huelga de Guionistas en 2023 y otros retrasos, por primera vez desde el 2012, esta será la única producción de Marvel que será lanzada en este año; afortunadamente para el amo de los superhéroes, tendrán sus arcas llenas de sobra gracias al éxito de esta tercera entrega de su personaje más irreverente.

Es así como el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se apunta un éxito más a su historial, y se confirma como la franquicia más exitosa de todos los tiempos; rebasando oficialmente los 30 mil millones de dólares totales en recaudación.

Si aún no lo has hecho (y si eres mayor de 18 años), no esperes más y disfruta la experiencia en la pantalla grande de esta película llena de comedia y acción.