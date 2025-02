¿De qué murió Roberta Flack? Cantante de Killing me softly with this song

El mundo de la música vuelve a estar de luto tras darse a conocer el fallecimiento de la cantante estadounidense Roberta Flack a los 88 años.

Roberta Flack es reconocida por interpretar la canción Killing me softly with this song, la cual ha sido incluso traducida a otros idiomas y ha formado parte de un sinnúmero de series y películas a lo largo de los años.

Roberta Flack ´murió en paz rodeada de su familia (...) rompió fronteras y récords; también era una orgullosa educadora´, se lee en un comunicado de su representante, Suzanne Koga.

¿Qué le pasó a Roberta Flack?

Nacida en Carolina del Norte pero criada en Arlington, Roberta Flack comenzó como pianista clásica, en un primer momento enseñando música; fue descubierta en un club de jazz por el músico Les McCann; sin embargo, el éxito no fue inmediato.

El primer tema de Roberta Flack en subir a las listas de popularidad fue The first time ever I saw your face, de Ewan MacColl, en 1971, ganando un Grammy en 1973.

Tal vez la canción mas recordada de Roberta Flack es y será siempre Killing me softly with this song, compuesta por Charles Fox y Norman Gimble.

La canción vio la luz en 1973 y se volvió un éxito casi inmediato en los Estados Unidos, llegando poco a poco a otros países para volverse con el paso de los años un tema indispensable al hablar de la historia de la música en los años 70, además de ganar un Grammy en 1974.

Poco después, y tras cosechar otro éxito con Feel like makin´ love en 1974, Roberta Flack de concentró en componer canciones y en actividades benéficas.

Información de BBC Mundo indica que desde 2022 Roberta Flack había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); la cantante llevaba varios años retirada de los escenarios tras haber sufrido un derrame cerebral en 2019. En el 2020 recibió un Grammy por sus cerca de cinco décadas de trayectoria.

La causa del fallecimiento de Roberta Flack fue revelada este mismo día por su representante, Suzanne Koga, quien dijo que la cantante murió de camino al hospital al sufrir un paro cardiaco.