¡Daddy Yankee visitará otra vez Veracruz!

La sobrecogedora recepción del público jarocho al astro puertorriqueño Daddy Yankee, originó gran impresión durante su llegada el mes de octubre, como parte de su gira internacional "La Última Vuelta", denominado como su tour para despedirse de los escenarios.

Sin embargo, las recientes declaraciones de "El Cangri" en redes sociales apuntan a una próxima visita a la ciudad de Veracruz en el transcurso del 2023, donde dijo haber sentido la misma calidez como cuando es recibido en Puerto Rico, su tierra natal.

De igual manera, al saber que hubo gente al exterior del estadio "Beto Ávila" cantando sus éxitos y bailando incluso encima de postes de electricidad, correspondió el cariño y apoyo del público veracruzano en días pasados al ser invitado a un programa musical.

"Te juro, hermano, que jamás imaginé la locura que viviría en México con la gira, sobre todo en Veracruz. Desde el primer momento que pisé la ciudad, se sintió como estar en casa. Y durante el concierto no me quedó ninguna duda, todo el mundo bailaba y coreaba, fue una sensación increíble.

"Mucho leí en las redes porque tenía curiosidad. Mi staff me decía que Veracruz es, en México, la ´cuna del reggaetón´, porque fue el lugar donde más popularidad cogió el género. La verdad pensé que exageraban, pero al sentir ese ´calor´, no me queda de otra más que volver, ´brother´", reveló Daddy Yankee en entrevista para el canal de YouTube del productor panameño "El Chombo".

Con dicha declaración, se contempla el regreso inminente del autor de los éxitos como "Gasolina" y "Llamada de Emergencia" a la ciudad de Veracruz. No obstante, es importante recalcar que el Corporativo Imagen del Golfo le desea un excelente 28 de diciembre, recordándole que no se vuelva a dejar engañar, ¡inocente palomita!

/lmr