¿Conejito en camino? Crecen rumores de embarazo de Kendall Jenner

Bad Bunny y Kendall Jenner son de las parejas favoritas del momento, pues desde que anunciaron su romance han tenido todos los reflectores en sus carreras, tanto así que algunos señalan que solo se trata de un truco publicitario. Algo que parece ya no tener tanta fuerza debido a que la modelo estaría esperando su primer hijo con el cantante puertorriqueño.

Romance de Kendall Jenner y Bad Bunny

Todo empezó en febrero del pasado 2022 cuando la integrante de la familia Kardashian-Jenner y el intérprete de ´Safaera´ fueron captados besándose en un antro de West Hollywood, de acuerdo a algunos seguidores. Aunque en ese momento aun no había pruebas irrefutables de ello, la incertidumbre terminaría de sus fans pronto terminaría ya que fueron vistos en una cita junto a Justin y Hailey Bieber en Malibú.

Comensales que estaban ahí esa noche declararon que la pareja no dejó de darse muestras de afecto en el lugar, pero no fue sino hasta marzo cuando surgieron las primeras imágenes en las que Jenner sostiene de manera cariñosa al cantante. Desde entonces han aparecido en numerosas ocasiones e importantes eventos juntos fuera de la farándula, como en partidos de la NBA o el festival Coachella.

¿Kendall Jenner embarazada?

A pesar de los señalamientos de su ruptura, todo parece indicar que la pareja se encuentra mejor que nunca y esto sería evidente debido al supuesto embarazo de Kendall Jenner. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto y aunque los fans del cantante esperan una sorpresa, esto podría no pasar debido al hermetismo con el que él mantiene los detalles de su vida privada.

Este rumor surgió por un adelanto del famoso reality show "The Kardashians", en el que cuestionan a Kendall sobre su embarazo y por su reacción se tiene la sospecha de que se trata de algo real y que podría estar esperando a su primogénito con Benito Martínez.

Sobre el rumor, la modelo ha declarado varias veces que no está lista para ser mamá y también que ha tenido acaloradas discusiones con Kris Jenner al respecto, pues ha insistido en que es el momento de que ocurra o de lo contrario debería congelar sus óvulos.

"Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué, es mi vida y no sé aún si estoy lista. Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento", Señaló Kendall molesta durante la segunda temporada del show.