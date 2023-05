Confirma ´Ídolo del Sur´ segunda generación; abren fechas de castings (+Vídeo)

´Ídolo del Sur´ tendrá su segunda generación, castings virtuales y presenciales, confirmó en exclusiva para Diario del Istmo su comité tras asistir con tres de los finalistas al segundo programa de la tercera temporada de ´Teloneros´.

"Ya hay fechas, y tú tienes la exclusiva, el casting virtual está abierto desde el 6 de mayo y va a durar hasta el 24 de mayo", señaló Yayo García, director de ´Ídolo del Sur´.

Además de Yayo García, estuvieron presentes Claudia Villaseca, maquillista; Kenia Buenfil, de diseño; Nora Verdeja, miembro del comité; así como los maestros Alí Omar, Juan Valadez y Dani García, quienes coincidieron en que ´Ídolo del Sur´ es una nueva plataforma para dar a conocer talentos.

"Este proyecto es para impulsar a los nuevos talentos de la región, ha sido un placer participar y poner nuestro granito de arena, mucha pasión, porque el arte implica mucha pasión, el aportar a la sociedad y a estos talentos que tienen ganas de crecer", indicó Alí Omar.

Por su parte, la maquillista Claudia Villaseca se dijo contenta de participar en la primera etapa, siendo ésta una oportunidad no sólo profesional, sino de vida, que le permitió convivir detrás de cámaras con los alumnos.

El profesor Juan Valadez añadió que los castings virtuales se enviarán al correo Idolodelsur1@gmail.com, a la par que resaltó que el proyecto forjó una gran amistad.

"Esto forjó una gran amistad no solamente entre nosotros, sino con los participantes, esta plataforma no fue sólo para impulsar a los cantantes, sino en lo social, vale la pena que consideren el ser parte de esta segunda generación", citó el profesor.

EL PRIMERO EN SU TIPO

´Ídolo del Sur´, fue el primer reality show musical con causa hecho en Coatzacoalcos de manera virtual, siendo su duración de octubre a diciembre de 2022, dividido en cuatro programas con 30 participantes, siete maestros y siete críticos, la mayoría oriundos de esta ciudad y de municipios de la región.

"La música une vidas, une propósitos... ser parte de un proyecto como lo es ´Ídolo del Sur´, es una experiencia completamente nueva y sumarnos es increíble, por los lazos que haces entre maestros y alumnos, y el cómo te cambia la vida", destacó el maestro Dani García.

El programa tuvo como ganador a Dani Ruiz de Minatitlán; Karla Yépez, de Villa Allende, en el segundo lugar; así como a Maxili Araujo, de Minatitlán; y Andrea Valadez, de Coatzacoalcos; ambas empatadas en tercer lugar.

Kenia Buenfil y Nora Verdeja, quienes en un inicio estuvieron como espectadoras por sus vínculos a los concursantes y maestros, se dijeron honradas y agradecidas de ser parte del comité.

"Formar parte de este proyecto me da mucha felicidad, los tiempos de Dios son perfectos", dijo Kenia Buenfil, mientras que Nora Verdeja indicó: "es un proyecto al que todos debemos sumarnos, está impulsando a muchos jóvenes, nos unimos a la causa".

De acuerdo al director, esta nueva generación será más inclusiva que la primera, por lo que el eslogan será ´El Reality Show donde nadie puede limitarte a cumplir tus sueños´, pues en esta ocasión se ampliará el rango de edades: de los 16 a los 99 años, sin importar estilos musicales, preferencias sexuales o capacidades diferentes.

"Por favor, queremos escucharlos, si no pueden asistir al casting presencial, envíen sus videos de un minuto y medio, a capela, la canción que deseen, no importa el género, puede ser urbano, pop, rock, esta plataforma está abierta para ustedes, no se limiten... estamos abiertos a escuchar toda la forma de expresión que es el arte, el talento y la música", remarcó el director.

El casting presencial para la segunda generación de ´Ídolo del Sur´ será el 27 de mayo de 11:00 a 19:00 horas, en el Colegio Luxemburgo, ubicado en Carolino Anaya 200, de la colonia Vistalmar.

LES CAMBIÓ LA VIDA

En esta ocasión, acudieron al programa los finalistas Karla Yépez, Andrea Valadez y Tom Nava, este último, cuarto lugar del proyecto musical, quienes narraron sus experiencias tras sumarse a la primera generación, pues fue con causa, porque parte de lo recaudado en las galas se donó a 12 asociaciones civiles.

"Fue muy emocionante... la estaba pensando un poco, pero después de que me platicaron la causa, decidí entrar... estoy contentísima", señaló Andrea Valadez.

Para Karla Yépez más allá de la causa, ´Ídolo del Sur´ representó un crecimiento personal, pues la hizo darse cuenta que a pesar de su timidez, ganó confianza.

"Representó crecimiento personal, me rodeé de gente que sabe demasiado de música, de compañeros que al final se volvieron hermanos... lo volvería a hacer, no me arrepiento", externó.

Por su parte, Tom Nava su paso por el programa le dejó una nueva familia y aprendizajes no sólo musicales, sino de vida.

"Me deja muchos amigos, me deja familia, me deja enseñanza, me deja experiencia y sobre todo aprendizaje en el sentido de que nunca se sabe todo", remarcó.

Castings de ´Ídolo del Sur´

Virtual del 6 al 24 de mayo:

Enviar video de 1.30 minutos al correo idolodelsur1@gmail.com