Con este emotivo video Bruno Mars dijo adiós a México (+VIDEO)

Después de tres noches inolvidables en el Estadio GNP Seguros, Bruno Mars decidió despedirse de México con un gesto que dejó huella.

No solo fueron los conciertos que congregaron a más de 195 mil personas; Mars quiso ir más allá. Para cerrar su visita, compartió un emotivo video en redes sociales que rinde homenaje a la cultura mexicana. No deja indiferente.

También te puede interesar... ¿Tuvo Belinda una relación con hijo de El Chapo Guzmán? Esto se se sabe

Un tributo a la cultura mexicana

En el video, Bruno aparece vestido con un traje blanco, adornado con bordados mexicanos, y sosteniendo una máscara dorada frente a un espejo.

Al ritmo de "I'm going to Mexico to fiesta", se coloca la máscara y, de pronto, lo vemos caminando por las calles de la Ciudad de México, rodeado de sus músicos, todos vestidos con trajes típicos mexicanos.

La escena es tan vibrante que es difícil no sentir el cariño que Bruno Mars busca expresar por el país.

El impacto del video fue inmediato. Los fans mexicanos respondieron con mensajes: "Te quiero mucho Brunito", "Bruno, hermano, ya eres mexicano", y "México también te ama". Estas expresiones no fueron solo palabras; reflejan la profunda conexión que Mars logró establecer con sus seguidores en México.

Agradecimiento y emotivo cierre

El propio Bruno también compartió su agradecimiento en redes sociales, donde agradeció a la Ciudad de México por las "tres hermosas fiestas" que vivió, firmando como "Tu Brunito".

Incluso en los créditos del video, se hace referencia a Mars como "El Capitan Fuego", un personaje que encarnó en su última presentación y que desató la euforia entre los asistentes.

Bruno Mars no solo fue el primer artista en presentarse en el Estadio GNP Seguros, sino que también dejó recuerdos con esta despedida que sus fans difícilmente olvidarán. Su despedida fortaleció el lazo entre él y sus seguidores mexicanos, quienes ya esperan con ansias su regreso.