Con demanda, Kalimba responde denuncia de Melissa Galindo

A través de sus redes sociales, Kalimba respondió a la denuncia que interpuso la cantante Melissa Galindo en su contra, tras haber acusado al cantautor mexicano de abuso sexual.

El intérprete de ´Tocando fondo´ publicó un comunicado en el que aseguró que el caso no solo circula en redes sociales, sino también ante las autoridades, ya que no tiene nada que temer y no permitirá se siga dañando su imagen.

"Por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad para limpiar mi imagen", aseguró Kalimba.

Proceso

De acuerdo con el integrante de OV7, promoverá una demanda civil con su equipo de abogados, de quienes subrayó "está seleccionando la batería de pruebas con las que cuento", las cuales demostrarán "el daño moral y económico que he sufrido con motivo de las falsas acusaciones hechas en mi contra."

Asimismo, destacó que será después de la temporada vacacional cuando presente la demanda civil contra "la denuncia interpuesta en mi contra", situación que, afirmó, "pienso llevar hasta las últimas consecuencias legales."

"Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia", agregó el cantante.

Kalimba no ha revelado más de su situación legal y ha mantenido bajo perfil en sus redes sociales.