Cobra Kai: ¿habrá temporada 7 de la serie en Netflix?

Los fanáticos de Cobra Kai han seguido con entusiasmo la historia que revivió el universo de Karate Kid, pero muchos se preguntan si habrá una séptima temporada en Netflix. La serie, que debutó en 2018 y se convirtió en un fenómeno global, ha mantenido a la audiencia al filo del asiento con cada entrega, por lo que te decimos si habrá una séptima temporada.

¿Cobra Kai tendrá temporada 7?

Desde su estreno, Cobra Kai logró un éxito inesperado, convirtiéndose en una de las series más populares de Netflix. La historia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, continuando la rivalidad que comenzó en Karate Kid (1984), evolucionó con nuevas generaciones de estudiantes de karate en el Valle de San Fernando.

Los creadores de la serie, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, explicaron que el final de la serie fue una decisión creativa. En un comunicado, expresaron que la sexta temporada fue planeada para cerrar todas las historias de manera satisfactoria y dar un final digno a los personajes que han acompañado a los fanáticos durante años, por lo que no habrá una temporada 7, al menos hasta ahora.

Mientras tanto, para hacer honor al legado de la serie, la sexta temporada fue dividida en tres partes. Se espera que en esta última entrega veamos el desenlace definitivo de las rivalidades entre dojos y el futuro de personajes como Miguel, Hawk, Robby y Tory.

Además, la gran incógnita es qué pasará con John Kreese, quien escapó de prisión en la temporada 5. Su regreso podría ser clave en la trama final, especialmente en su relación con Johnny Lawrence y Terry Silver.

El universo de Karate Kid continuará

A pesar de que Cobra Kai llega a su fin, los fanáticos de Karate Kid pueden estar tranquilos: el universo seguirá expandiéndose. Sony Pictures ha anunciado una nueva película titulada Karate Kid: Legends, cuyo estreno está programado para mayo de 2025.

Aunque aún no hay muchos detalles sobre la película, se ha confirmado que no será una continuación directa de Cobra Kai, sino una nueva historia dentro del universo Karate Kid. Ralph Macchio, quien interpreta a Daniel LaRusso, y Jackie Chan, que apareció en The Karate Kid (2010), están confirmados para formar parte del proyecto, lo que ha generado gran expectativa.

Si aún no has visto la serie o quieres revivir sus momentos más emocionantes, todas las temporadas de Cobra Kai están disponibles en Netflix. Desde el regreso de los icónicos personajes hasta las nuevas rivalidades y torneos, la serie ha dejado una marca imborrable en la cultura pop.

A pesar de que no habrá una séptima temporada, Cobra Kai ha dejado un legado que permanecerá en la memoria de los fanáticos.