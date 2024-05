Cobra Kai 6: Fecha de estreno de la temporada final

Y llegó el momento; el destino de la ciudad del Valle por fin se definirá en la sexta y última temporada de la serie Cobra Kai, secuela de la mítica saga del Karate Kid y protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka.

La espera fue larga para los fanáticos de esta producción de Netflix, plataforma de contenidos en línea que ya ha revelado la fecha en la que se estrenará la última temporada de esta producción que, desde sus inicios en YouTube, atrapó a decenas de personas.

En el avance, compartido en las redes sociales, muestra el regreso de Daniel Larusso y Johhny Lawrence al dojo Miyagi-Do Karate, donde se preparan para el regreso de los fundadores de Cobra Kai, quienes perdieron el torneo en la temporada cinco y volverán a retomar lo que creen les pertenece.

Junto a Daniel y Johnny vuelve Chozen Toguchi, que parece ser que cobrará un papel importante en esta sexta temporada a la par de nuestros protagonistas, que al parecer por fin limaron todas sus diferencias y buscarán alejar a toda costa a Cobra Kai de la ciudad.

