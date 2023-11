Karate Kid: Jackie Chan y Ralph Macchio protagonizarán nueva película

Parece ser que los deseos de muchos fanáticos de la franquicia de Karate Kid serán cumplidos; y es que hace poco dos de los protagonistas de este amplio universo de artes marciales hicieron un anuncio que dejó a todos con la boca abierta.

Jackie Chan y Ralph Macchio, quienes interpretaron al señor Han y a Daniel Larusso en la nueva versión como en la franquicia original, salieron juntos en un video donde adelantaban que estaría en producción una nueva película de Karate Kid.

Más allá de eso, ambos actores señalaron que se está en la búsqueda del protagonista, y el cual será elegido de una forma muy peculiar.

'Se busca Karate Kid'

Ralph Macchio, quien a sus 23 años saltó a la fama mundial al interpretar al adolescente Daniel Larusso, anunció junto al artista marcial la realización de una nueva película de la saga del Karate Kid, la cual aún no tiene título pero sí director.

"Estaremos juntos en una nueva película de Karate Kid", dijo el actor, a lo que Jackie Chan complementó: "les tenemos noticias aún más grandes; estamos buscando al próximo Karate Kid".

Sí, leíste bien, podrás participar en un casting global para encontrar a la estrella de la nueva película de esta saga; lo único que tienes que hacer es ingresar al link KarateKidCasting.com y llenar algunos requisitos como:

Ser una persona con rasgos chinos o con apariencia asiática

Una persona de entre 15 y 17 años; debe hablar inglés fluidamente

Chino mandarín a nivel conversacional será tomado en cuenta

Inteligente, ´luchón´ y hábil en las artes marciales

Ser maestro de artes marciales, gimnasta y bailarín con experiencia también será tomado en cuenta

Preferentemente con experiencia en actuación, aunque no es un requisito

Tener tiempo disponible entre marzo y junio del 2024

Si crees que llenas estos lineamientos y te interesa ser el próximo Daniel san o Dre Parker, la producción puso a disposición el correo KarateKidCasting@sony.com, donde deberás incluir:

Nombre

Lugar de residencia

Foto reciente y una breve descripción y biografía

Lo que sabemos de la nueva película de Karate Kid

Según se ha dicho en medios especializados, esta nueva película volverá a tener como escenario los Estados Unidos; será dirigida por Jonathan Entwistle (The end of the f***ing world) y será producida por Karen Rosenfelt (Me before you).

Actualmente, la serie spin off de Katate Kid, Cobra Kai, tiene gran aceptación entre las y los admiradores de la historia original, y aunque la película de 2010 protagonizada por Jaden Smith fue criticada por orientarse mas al kung fu que al karate, esto no ha impedido que muchos se pregunten si en algún momento ambas tramas se unirán.

Y este mensaje de Jackie Chan y Ralph Macchio indicaría que es cuestión de tiempo para que esto ocurra. ¿Te emociona ver esta película?