Carlos Rivera tuvo hermoso gesto con una niñita para verlo en concierto

Carlos Rivera, es un famoso cantante mexicano, que inició su carrera desde el reality La Academia, donde se ganó el cariño del público mexicano, por su nobleza, talento y carisma. En los últimos meses, su gira ha dado una vuelta de °360 grados con la llegada de su hijo León, con la conductora Cynthia Rodríguez, con quien forma una de las parejas más estables del espectáculo.

Son varios los fans del cantante, desde chicos y grandes que desean acudir a un concierto de el y poder tomarse una foto para el recuerdo. Con las redes sociales se vuelve más sencillo el acercamiento a los artistas, poder observar solo un poco de sus vidas y reproducir su música una y otra vez.

Tal es el caso de una pequeña que grabó un video para redes sociales donde muestra sus ahorros a lo largo de su corta vida, para poder asistir a un concierto de Carlos Rivera, "hasta en frente" por lo que no pudo contener el llanto al tener que romper su alcancía, pues Rivera ya anunció concierto en Tlaxcala, de donde es originaria la niña.

Luego de el video de la pequeña llorando porque tuvo que romper su alcancía para juntar el dinero y comprar un boleto, el intérprete del tema 'Recuérdame' de la película Coco, de inmediato subió a sus redes sociales su reacción junto con una buena noticia para la niña.

En el video que compartió en sus redes sociales Carlos Rivera, se puede ver a la pequeña junto a quienes se presume son sus papás, a punto de romper un alcancía con figura de Santa Claus explicando que anteriormente le habían comprado un boleto a su hija para ver al cantante pero hasta arriba por lo que se quedó con ganas de verlo hasta enfrente y por eso decidió ahorrar durante tres años.

"Hace tres años le compramos a nuestra hija un boleto para ver a Carlos Rivera en el Palenque de Tlaxcala pero la verdad, lo compramos hasta arriba, entonces ella quería verlo bien de cerca, por lo cual ya no fuimos".

"Y ahorró durante tres años para que compre el boleto hasta enfrente solo que como estuvo ahorrando ahorita siente feo romper su alcancía".

Al enterarse de la situación, Carlos Rivera decidió compartir una publicación en su cuenta de Instagram en donde reveló que la invitó a su concierto en primera fila para que no tenga que gastar sus ahorros porque "le llegó al corazón".

"Ya viene mi tradicional Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala y me encontré con esta pequeña gran Riverista. Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón".

Tras el noble gesto de Carlos Rivera, los fanáticos del cantante se derritieron de ternura en redes sociales, aplaudiéndole al cantante, asegurando que su acción demuestra su buen corazón. Celebridades como Karol Sevilla, Tania Rincón, José Luis Roma, de Río Roma, escribieron felicitaciones al cantante por su acción.