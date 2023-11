Barbara de Regil prefiere halloween que Día de Muertos ¡Y le llueven críticas!

El Día de Muertos eses una fecha muy tradicional en México, se celebra el 1 y 2 de noviembre aunque desde días antes inician los preparativos para festejar y recibir a los seres queridos que ya fallecieron, generalmente se coloca una ofrenda con los alimentos y bebidas que solían gustarle a la persona. Y aunque son dos días en el calendario que no pasan desapercibidos para miles de personas, para muchas otras no son celebraciones que formen parte de sus tradiciones, como en el caso de la actriz Bárbara de Regil.

La actriz no deja de causar reacciones controversiales dentro de aquellos que escuchan sus declaraciones sobre determinados temas y este fue el caso cuando fue cuestionada sobre si ella prefería celebrar las fiestas de Halloween o las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.





¿Por qué Bárbara de Regil no festeja el Día de Muertos?

Fue en un encuentro con medios de comunicación durante un evento alusivo al Día de Muertos organizado por Vogue el pasado 26 de octubre donde la influencer fue cuestionada sobre qué celebración prefería, Halloween o Día de Muertos.

La respuesta, que sorprendió a muchísimas personas que fueron testigo de su contestación por medio de las redes sociales, fue que no sabía la diferencia entre una u otra celebración por lo que procedió a pedirle explicación a su hija Mar, que la acompañaba al evento, quien tampoco supo la diferencia entre las dos celebraciones y terminó por cuestionar al reportero que le hizo la pregunta.

A lo que Bárbara respondió y dijo que Halloween luego de dudarlo algunos segundos al no conocer la diferencia entre cada una.

"¿Cuál es la diferencia? Halloween... el Día de Muertos no... a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, eso de que hay que ponerles flores o algo... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy así, a mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su coca y una foto".

Declaró Bárbara de Regil en la entrevista.

Como era de esperarse los mexicanos se sienten agredidos y atacados por el "desprecio" que sintieron tras las declaraciones de la protagonista de la serie Rosario Tijeras, especialmente porque prefirió al Halloween, de origen extranjero, que al Día de Muertos con sus orígenes en el México prehispánico.

La reacción de los internautas fue casi inmediata y se lanzaron en contra de Bárbara de Regil "defendiendo" las tradiciones mexicanas e inclusive compartiendo su molestia con la famosa a través de los memes mostrando algunas escenas de Coco que, en contraparte con las declaraciones de la propia actriz y de manera irónica, la película exalta la tradición del Día de Muertos.

Este tipo de señalamientos fue de los menos ofensivos en contra de Bárbara de Regil pues la mayoría sí externó su opinión, sin filtros, sobre lo que pensaban de la actriz. Algunos la desacreditaron al mencionar que carecía de inteligencia o que no podía emitir ninguna palabra al respecto pues preferían que "estuviera en silencio".

Un comentario que destacó de entre los demás fue el que hizo referencia a que la declaración de la actriz fue, irónicamente, realizada en un evento que llevaba por nombre "Gala del Día de Muertos", recordatorio que sólo aumentó la molestia de aquellos que desconocían este dato.

Inclusive los internautas, que en ocasiones dividen opiniones entre ellos por algunas de las acciones o preguntas de los periodistas con los que no están de acuerdo, esta ocasión hicieron mención a ellos, pero no por lo que dijeron, sino bromeando con la probable reacción que pudieron tener al escuchar que Bárbara de Regil no sabía diferencias entre Día de Muertos y Halloween.