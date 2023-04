Bad bunny se disculpa con Harry Styles por presentación en Coachella

Luego que el equipo del conejito malo emitiera un mensaje durante la primera presentación del boricua, los fanáticos del intérprete de “As it was” lo tomaron como un ataque, por lo que el segundo fin de semana de Coachella 2023, Bad Bunny regresó con una disculpa para el cantante británico.

¿Qué pasó?

El fin de semana pasado, en el Empire Polo Club en Indio, California, se proyectó un ‘meme’ que decía “Buenas noches, Benito pudo haber hecho ‘As it was’, pero Harry nunca podría hacer ‘El apagón”, haciendo referencia a uno de los éxitos del conejo.

Millones de fans criticaron la indirecta que Benito le lanzó al intérprete de “Watermelon sugar”, supuestamente ligado a la relación que actualmente mantiene con Kendall Jenner, y es que en años anteriores la modelo y Harry Styles fueron relacionados como pareja.

Días después, a través de un mensaje a la revista Rolling Stone, Benito Antonio Martínez Ocasio aseguró que él nunca aprobó el tuit, además Sturdy.co, también aseguró lo mismo.

Por lo que el segundo fin de semana de Coachella 2023, Bad Bunny regresó al escenario con una disculpa para Harry Styles.

“Lo siento Harry, fue un error de mi equipo“, se leyó en un mensaje proyectado como parte de los visuales del espectáculo del ‘Conejo Malo’.