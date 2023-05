Bad Bunny lanza nuevo sencillo: Where She Goes

Bad Bunny ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no es por su relación con Kendall Jenner o por su reciente éxito con Grupo Frontera, sino porque anunció que en las siguientes horas saldrá su nuevo tema: ´Where She Goes´.

Esta noticia ha causado una serie de comentarios entre sus fans.Desde que se confirmó el lanzamiento de esta canción se han generado diferentes cuestionamientos en las redes, en especial porque muchos de sus seguidores indicaron que se podría tratar de su debut en inglés, por lo que desconocen el impacto que podría tener en el público, principalmente el latinoamericano.

Esta duda fue resuelta hace poco por el ´Conejo Malo´, quien en sus plataformas digitales compartió un pequeño fragmento de este sencillo, en el que además de dar un adelanto de la letra, igual mostró cómo será el ritmo.

De acuerdo con una historia que compartió en Instagram San Benito, ´Where She Goes´ será estrenada en todas las plataformas de streaming este jueves 18 de mayo, a las 5 de la tarde hora de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Tomando en cuenta el cambio de horario por zona, esta canción estará disponible en México desde hoy a partir de la 6 de la tarde. Por lo que sus fanáticos tendrán que esperar para disfrutar de este sencillo.

En el adelanto que hace poco subió Bad Bunny a su cuenta de TikTok, se reveló será un tema en español; solo estará en inglés el título, que puede traducirse como ´Donde ella va´ y hablará sobre una ruptura amorosa.

Asimismo, con esta canción el puertorriqueño de 29 años volverá al género urbano, al igual que en sus anteriores discos como ´YHLQMDLG´ o el más reciente un ´Verano Sin Ti´.