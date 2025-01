Bad Bunny en México; mensaje del cantante pone a soñar a sus fans

Luego del éxito que ha tenido su nuevo disco DtMF, Bad Bunny adelantó en sus redes sociales que estaría a la vista una nueva gira alrededor del mundo y la cual incluiría varios puntos en Latinoamérica, incluido México.

En un video compartido este día, Benito Antonio Martínez Ocasio se refirió al éxito que ha tenido en los últimos años, lo cual agradeció a sus fanáticos alrededor del mundo y señalando que le gustaría regresar a países como Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia y México.

¿Cuándo viene Bad Bunny a México?

En sus redes sociales, Bad Bunny expresó: "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho".

"Hay lugares que me llevo en el corazón quisiera volver, full voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia"; además, mencionó otros lugares como Japón, que es uno de los países a los que el conejito malo no ha acudido a presentarse.

Luego de esto, Bad Bunny adelantó: "Les prometo que antes que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos"; sin embargo, dijo que actualmente se encuentra en Puerto Rico; "y si les soy honesto, no me quiero ir de aquí".

Y es que esas últimas seis palabras son las que darían nombre a su próxima gira, la cual todo indica que comenzará en Puerto Rico ya que en el sitio web nomequieroirdeaqui.com se abrirá en las próximas horas el registro para adquirir boletos, dando prioridad a los residentes de ese país.

La última vez que Bad Bunny estuvo en México fue el 9 de diciembre de 2022 en el estadio Azteca en la Ciudad de México como parte de la gira de promoción de su disco Un verano sin ti.