Aquí el horóscopo de este sábado 4 de febrero

Aries

Tienes muchas ganas de recibir atención Aries, de hacer cosas, de compartir con tu gente, de que algo de alguna manera ilumine tu día. No te quedes en casa, aunque te sientas sin ganas, aprovecha, empieza a crear, conecta con los demás. Puedes tener un cambio brusco en tus emociones. Hay algo que te iluminará el día.

Tauro

Te debes muchas cosas Tauro, entre ellas, ser feliz como sea. cuídate un poco más, mímate durante estos días, por dentro y por fuera. ¿Hace cuánto no disfrutas de un buen masaje, o de una cena o una comida con los tuyos? Si tienes que organizar algo, hazlo. No esperes a que el resto te diga qué hacer o cómo hacerlo por favor. No esperes nada de nadie, pero no te quedes sin hacerlo porque nadie te busque.

Géminis

No pasa nada si tienes que asilarse un poco para estar únicamente con tu compañía y ya está. No pasa nada por decir NO de vez en cuando. No sientas la obligación de estar al lado de todo el mundo para que nadie se sienta abandonado. Tienes que cambiar ese pensamiento.

Cáncer

Tienes que ponerte a ti primero por delante de cualquier cosa. Y no, no es egoísmo, es amor propio. No te autoconvenzas de que ciertas cosas son inalcanzables. Nada de eso Cáncer, puedes conseguir absolutamente todo lo que te propongas. Tienes el poder para crearlo. Sólo hay que dar ese primer paso.

Leo

Querido Leo, la Luna hoy entra en tu signo y lo cierto es que si sales (que deberías), tienes que hacerlo para romper, para hacer girar cuellos. Vas a llamar la atención donde quiera que vayas y lo cierto es que, de una forma u otra, te apetece hacerlo, te apetece ser un poco el centro de atención. Lo mismo te da por hacerte un buen cambio de look. No estaría mal. Si lo haces, que sea de los tuyos, de los que llaman bien la atención.

Virgo

Hoy es el día perfecto para salir, para tener esa reunión con esa persona, para hablar durante horas de todo lo que te preocupa, de todo lo que te estresa, de todo lo que te lleva abrumando un tiempo. Tu corazón está dispuesto a ser sincero, y también a escuchar lo que el resto tiene que decirte. Es buen momento para reconciliarte con lo que sigue tenso, para perdonar de verdad. y después, para echarte unas risas.

Libra

Olvídate de todo libra, olvídate de los demás, del trabajo, del día a día, del estrés, de lo que esta semana te ha descolocado. Hoy es sábado y lo suyo es que lo disfrutes a muerte, que socialices, que hables de cosas que no hablas normalmente. Arma el plan, no puedes quedarte en casa y si te quedas, organiza algo: un café, una cena, lo que sea. Puede que tengas que hablar de algo importante con alguien. No escondas lo que sientes. Las conversaciones sanan Libra.

Escorpión

Aunque estés viviendo por una etapa llena de cambios, la Luna en Leo hará que te acuerdes de momentos divertidos, que te rías, que conectes de nuevo con otras personas. Pero lo más importante: que te quieras más que cualquier otra cosa. Te recordará que debes centrarte más en tu vida. En vivirla Escorpio y no tanto en organizar y gastar energías en la vida del resto. Intenta que no te hieran comentarios de terceras personas por favor. Eres más fuerte que eso.

Sagitario

Tienes una luz espectacular Sagitario, el trígono de la Luna y Júpiter te dará esa energía tan bonita. Sacarás provecho de todo, nada, por muy doloroso que sea, podrá hundirte ahora. La gente te quiere, tu familia te quiere, tienes amor por los cuatro costados y eso es lo que te hace sentir bien. La vida te está llevando hacia donde mereces estar. Y cuando empieces a quitarte lastres y cosas pendientes lo verás mucho más claro.

Capricornio

No vas a tomarte nada en serio Capricornio, no vas a dar importancia a las cosas que no la tienen, no vas a comerte la cabeza por pensamientos que ni siquiera han ocurrido aún (cosas que quizás ni siquiera terminen pasando). Es verdad que tienes que ponerte las pilas en algunas cosas pero hoy no es el día para pensarlo. Date un respiro, desconecta un poco de todo y descansa, que lo necesitas. Tienes mucho que pensar. Tienes mucho que decidir.

Acuario

La libertad que vas a sentir hoy va a ser un respiro para esa vida tan ajetreada que últimamente estás viviendo. Hoy date un tiempo e intenta rodearte de todas esas personas que te dan buenas vibras. No caigas en la tentación de seguir trabajando duro, es hora de que seas libre y puedas disfrutar de cada segundo. Acuario, recuerda que estás en tu temporada, demuéstrate a ti mismo lo mucho que te quieres.

Piscis

Andas de lo más generosa/o con todo el mundo, y también un poco mimosa/o, buscando cariño y amor, queriendo incluso llamar la atención de cierta persona. Está bien Piscis, tienes que pedir lo que sabes que también te corresponde. No estás haciendo nada malo. La vida pasa demasiado rápido así que pide por esa boquita Piscis. No te quedes con el "pudo ser y no fue" por orgullo.

Tomado de: Horóscopo Negro