Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal: "No nos crucifiquen"

Ángela Aguilar sigue en la mira de la farándula, pues la confirmación de su relación con Christian Nodal ha causado revuelo en redes sociales, donde sus fans y los usuarios no han dejado pasar la oportunidad para expresar su opinión acerca de ambos cantantes del regional.

Y es que son muchos los comentarios negativos que han surgido en contra de la pareja, esto debido a como se ha suscitado el romance, a Nodal, le señalan sus fugaces relaciones amorosas, primero con Estíbaliz Badiola (ex amiga de Ángela), Belinda y Cazzu, la última con quien tuvo su primer hija, Inti.

Es por ello, que ambos no han dejado de estar en la cima del espectáculo, aunque sea solo por rumores, pues recientemente la periodista de espectáculos Maxim Woodside dio a conocer la supuesta boda de la pareja en Roma, Italia y además, un probable embarazo y ante ello, es Ángela Aguilar quien salió a defender su relación.

'A capa y espada' Ángela Aguilar declaró para la revista Quién, acerca de los múltiples rumores que han surgido sobre su relación con Nodal, además de negar los rumores sobre su supuesta boda en Italia.

"La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo".

Señaló.

"La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque así han vivido mis papás su vida."