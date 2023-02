¡Morosa! Acusan a Yeri MUA de adeudar piñatas con su imagen

A través de redes sociales se ha generado una nueva polémica en la cual nuevamente la actriz principal es la influencer veracruzana Yeri MUA, quien fuera blanco ahora de la piñatería Ramírez, en Reynosa, Tamaulipas quienes les exigen el pago de las más de 30 piñatas con su imagen.

Cabe recordar que tras la polémica en que estuvo metida la Bratz Jarocha con su expareja Brian Villegas "paponas", la piñatería decidió sumarse al trend y el pasado 31 de diciembre de 2022 publicar que realizó una piñata de la influencer.

Sin embargo, en aquella ocasión Brian Villegas señaló a la piñatería por haber lucrado con su imagen, pero Yeri MUA decidió en un en vivo decir que ella adquiriría una piñata de ella para cada una de sus seguidoras, por lo que la piñatería indicó que se habían realizado 30 de ellas.

Después de los múltiples accidentes que ha tenido la influencer jarocha, con el influencer Aaron Mercury terminaron por sumarse de nuevo al trend y realizar una piñata de ella junto a este chico, esto tras conocerse la presunta infidelidad de la Bratz al chico.

Señalando en la fotografía en forma de broma "ya no creó en el amor...no estoy soportando.... ya que se acabe San Valentín Te apoyó carnalito aaron mercury, Soldado caído Me quede sin patrona Bye El amor no existe".

Sin embargo, algo que ha podido mucho a las seguidoras de la influencer Yeri MUA es que tras pasar más de un mes de haber dicho que adquiriría las 30 piñatas, todavía están pendientes del pago, por lo que aprovecharon este pasado 14 de febrero para indicarle a la Bratz que sigue pendiente de recoger las piñatas que dijo compraría.

En una publicación que hiciera la piñatería Ramírez indicaron que se encontraban esperando a que quisieran regalar las 30 piñatas que aún tienen de Yeri MUA, por lo que espera que ahora sí se las pagarán, ya que andaba desempleado y pedía a la Bratz Jarocha le enviara un mensaje en privado para concretar la compra.

Cabe mencionar que la influencer jarocha no se ha pronunciado al respecto sobre la publicación de la piñatería Ramírez.

/lmr