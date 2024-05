Actor Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar trabajo: "Todo lo gasté" (+Video)

El actor de Televisa, Carlos Bonavides, alcanzó gran éxito en los 90 con su papel como Huicho Domínguez en la telenovela "El premio mayor" donde compartió créditos con Laura León, sin embargo, las adicciones y una costosa demanda lo llevaron a declararse en quiebra y se mantuvo alejado de los reflectores durante un tiempo. Ahora, el actor pide ayuda para retomar su carrera y a través de TikTok compartió un video donde ofrece sus servicios como comediante.

Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar trabajo

A través de su cuenta de TikTok, Carlos Bonavides compartió un video en el que ofrece sus servicios para encontrar trabajo, algo que generó gran controversia, pues en más de una ocasión el histrión ha mencionado sus problemas financieros y cómo es que de tener gran fama en el mundo del espectáculo lo perdió todo por sus adicciones y una costosa demanda contra un cirujano plástico.

"Aquí está super Huicho, Huicho Domínguez, para todas las ferias, para todos los teatros del pueblo, para su evento. Huicho Domínguez para su fiesta, para lo que sea, aquí está Huicho Domínguez. Me puede contratar para todas las ferias, para todas las fiestas y para todos los lugares donde se necesita la risa de super Huicho Domínguez, ¡llámeme, no se arrepentirá".

Dice el actor en el clip.

El actor ha participado en importantes proyectos de televisión como "Hasta que el dinero nos separe", "Simplemente María", "Por siempre mi amor", "Dos hogares" y, el más reciente, "Vender al pasado". Sin embargo, durante mucho tiempo Bonavides se mantuvo alejado de los reflectores y en su regreso se declaró en quiebra. Además, habló sobre su lucha contra las adicciones y cómo estuvo a punto de perder a su familia tras perder el piso por el éxito que alcanzó con "El premio mayor".

"Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como "Huicho", ese ladrillo me volvió loco, me transformó".

Mencionó el actor en algunas entrevistas.

Además, pidió ayuda al actual mandatario mexicano para resolver el conflicto legal que tenía con un cirujano plástico tras demandarlo por una cirugía estética en la que estuvo a punto de morir su esposa. "Unos licenciados nos bajaron dinero, otros nos bajaron dinero y desaparecieron, o sea, que la justicia no es expedita", dijo en redes sociales.

"Vendí la casa, dos camionetas, un terreno... y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó".

Añadió.

Ante sus declaraciones en redes sociales, el actor ha recibido ciento de mensajes con opiniones divididas, algunos mostrando su apoyo, mientras que otros le han sugerido superar su personaje de Huicho Domínguez y buscar nuevos horizontes en su carrera.

¿Qué opinas?