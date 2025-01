SAT: estos son los ingresos que no pagan impuestos en 2025, checa

En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa con su labor de regular los impuestos que los ciudadanos y empresas deben pagar. Sin embargo, existen varios ingresos que, por ley, están exentos de pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que puede ser una excelente noticia para quienes reciben ciertos tipos de ingresos. A continuación te presentamos los detalles de aquellos ingresos que no están sujetos a este impuesto en 2025.

Ingresos exentos de ISR en 2025

- Indemnizaciones laborales y pensiones

Las indemnizaciones por despido o jubilación, así como las pensiones y jubilaciones, están totalmente exentas del ISR. No obstante, hay un límite para las indemnizaciones, que varía dependiendo de la antigüedad del trabajador y el monto establecido por la ley (generalmente, hasta 90 veces el salario mínimo por año trabajado). Las pensiones vitalicias y beneficios por incapacidad o cesantía también entran en esta categoría, siempre que el monto no exceda un límite específico.

- Herencias y legados

Los ingresos recibidos por herencia o legado están exentos de ISR. Sin embargo, es necesario hacer una declaración al SAT si así lo requiere, aunque no se pagará el impuesto sobre ellos.

- Donaciones entre familiares directos

Las donaciones realizadas entre familiares cercanos (como padres, hijos o cónyuge) no están gravadas con ISR, siempre que los montos no sean excesivos. Este tipo de ingresos no requiere el pago de impuestos, lo que fomenta el apoyo económico dentro de las familias.

- Venta de casa habitación

En el caso de la venta de una casa habitación, los ingresos derivados de esta operación estarán exentos de ISR si no superan las 700,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente 5 millones de pesos. Esto aplica siempre y cuando se cumpla con el procedimiento legal y se declare adecuadamente ante el SAT.

- Becas educativas

Las becas otorgadas por instituciones públicas o privadas, así como aquellas que no excedan los montos permitidos, también están exentas de ISR. Las becas tienen como objetivo fomentar la educación y el acceso a oportunidades académicas, por lo que no se grava este tipo de apoyo financiero.

- Premios por logros culturales y científicos

Aquellos premios otorgados en concursos o concursos de investigación científica y cultural también están exentos de ISR, siempre y cuando estén respaldados por entidades reconocidas. Estos premios se destinan a incentivar el progreso en áreas importantes de la sociedad.

- Seguros de vida

Los beneficios derivados de seguros de vida que son pagados a los beneficiarios del asegurado en caso de su fallecimiento, también están exentos de ISR. Esta exención se aplica siempre que se trate de un seguro de vida y no de seguros de bienes inmuebles u otros activos de la persona.

- Viáticos y reembolsos de gastos laborales

Los viáticos otorgados a los trabajadores, siempre que sean justificados y estén relacionados con el trabajo, están exentos del pago de ISR. De igual manera, los gastos por conceptos como representación o transporte, que son directamente necesarios para el desarrollo de actividades laborales, también quedan fuera de esta obligación fiscal.

- Rendimientos de fondos de vivienda

Las aportaciones y rendimientos provenientes de fondos destinados a la vivienda, como los del INFONAVIT o de planes similares, están igualmente exentos de ISR en 2025. Esto se extiende a las viviendas otorgadas por las empresas o el gobierno, siempre que se cumpla con los requisitos fiscales establecidos.

- Importancia de declarar correctamente

Es fundamental que los contribuyentes conozcan bien cuáles son los ingresos exentos, ya que el SAT realiza auditorías para verificar que se cumpla con la ley. En algunos casos, aunque un ingreso esté exento, es necesario declararlo ante el SAT para evitar posibles problemas. Además, siempre que los ingresos excedan los límites establecidos para las exenciones, podrían estar sujetos a un pago de impuestos.

También te puede interesar... Cuesta de enero: estos bancos te prestan una lana aunque estés en buró de crédito

Para las personas que no estén seguras de si sus ingresos están exentos, es recomendable consultar a un contador o experto en impuestos, para asegurar que cumplan con la normativa vigente y evitar cualquier tipo de sanción.

En 2025, hay varios tipos de ingresos que no requieren el pago de impuestos según la ley mexicana. Sin embargo, es clave estar al tanto de los límites y requisitos de cada exención para evitar malentendidos o problemas con el SAT. Si eres beneficiario de alguna de estas exenciones, asegúrate de mantener una correcta declaración fiscal para aprovechar estos beneficios sin contratiempos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real





Para más detalles sobre las exenciones fiscales y cómo aplicarlas a tu caso específico, puedes consultar la ley en el sitio oficial del SAT o hablar con un asesor fiscal.