Cuesta de enero: estos bancos te prestan una lana aunque estés en buró de crédito

¿Te quedaste sin dinero por la cuesta de enero? Si la respuesta es sí, seguramente buscarás cómo conseguir un poco de plata para salir del apuro.

Sin embargo, tus familiares ya no confían en ti porque tampoco les has pagado lo del año pasado y pedir un préstamo al banco tampoco es opción pues ya estás en buró de crédito.

Si tú, como cientos de personas ya estás en esta posición, te contamos que hay algunas opciones de préstamo para quienes requieren de una ayuda económica; lo mejor de todo es que son legales, además que no revisan tu historial crediticio.

Bancos que prestan dinero sin revisar buró

Recuerda: antes de contratar cualquier crédito o solicitar un préstamo revisa bien tu capacidad de pago para no caer en un adeudo del que no puedas salir. Habiendo dicho lo anterior, las tres opciones de préstamo que no revisan buró de crédito son:

Baubap

En su sitio web, Baubap se define como una plataforma financiera que ofrece ´préstamos al instante´ que van desde los 500 hasta los cinco mil pesos a través de una aplicación para móviles, afirmando que no se revisa Buró de Crédito, historial crediticio y tampoco de pide comprobante de ingresos.

Esta opción de préstamo está avalada por Condusef; además que afirman que, de atrasarte en tus pagos, no habrá llamadas amenazantes como ocurre con otras opciones tradicionales.

Lo que debes tener en consideración es que el plazo de pago de los préstamos de Baubap es de 30 días con una tasa de interés fija del 25 por ciento + IVA, dato importante si lo que necesitas es un préstamo a corto plazo.

DiDi Préstamos

DiDi no es solo una app de transporte o de envío de alimentos; también es una de las plataformas de préstamo más conocidas actualmente y que ofrece ´un servicio de crédito revolvente´, lo que significa que una vez pagado puedes volver a disponer de ese dinero si así lo requieres.

DiDi Préstamos pone a disposición de la persona interesada cantidades que van de los 300 a los 30 mil pesos, sujetos a aprobación y sin verificar Buró de Crédito. La tasa de interés ordinaria mensual va del seis hasta el 12 por ciento; tenlo en cuenta antes de solicitar tu préstamo.

Kueski

Otra opción para quienes necesitan un préstamo pero cuya situación en el Buró de Crédito no es la ideal es Kueski, aplicación que pone a disposición hasta 24 mil 800 pesos, sujetos a aprobación una vez que lo solicites a través de la aplicación móvil.

En su sitio web, Kueski anuncia que su tasa de interés máximo diaria es de 1.3 por ciento, lo que puede variar dependiendo de tu comportamiento crediticio; también es una aplicación avalada por Condusef y Profeco, y tú mismo puedes establecer el tiempo de pago.