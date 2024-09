¿Cuánto es lo máximo que puedo tener en mi tarjeta de débito? Esto dice el SAT

Una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) radica en el manejo de sus tarjetas de crédito o débito, y si es posible que sea necesario el pago de impuestos por el dinero que tengas ahorrado.

Particularmente en las tarjetas de débito, las cuales se diferencian de las de crédito por tratarse de tu propio dinero el que depositas en ellas, es donde más surge la preocupación de que el SAT te monitoree si superas cierto monto.

¿Cuánto permite el SAT tener en una cuenta de débito?

Para tu tranquilidad, podemos asegurarte que el SAT NO tiene un monto límite establecido de dinero que puedas tener en tu tarjeta de débito sin declarar impuestos. No obstante, sí existe un control fiscal del organismo sobre este tipo de cuentas, y sí es posible levantar alertas por ciertas cantidades.

Este control, sin embargo, radica en los depósitos bancarios. Como ya se ha manejado anteriormente, si realizas un depósito en efectivo en tu tarjeta de débito que supere los 15 mil pesos, podrías recibir notificaciones del SAT.

No quiere decir que tengas que declarar impuestos por estos depósitos, pero el SAT podría requerir investigar el origen de los mismos, y por tanto tendrías que explicar la procedencia de ese dinero.

Los depósitos en efectivo reciben especial atención del SAT porque estos no tienen un registro claro de su origen, y el organismo busca asegurarse de que no provengan de alguna actividad informal; esta medida no aplica con las transferencias bancarias.