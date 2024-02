Por este motivo, clientes están molestos con HSBC

En los últimos días, usuarios de HSBC han expresado su preocupación por lo que consideran "cargos dobles" en sus cuentas de débito, relacionados con compras realizadas entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024.

Mientras algunos clientes denuncian saldos negativos y descuentos no autorizados, el banco ha respondido alegando que no se trata de cargos duplicados, sino de operaciones que no fueron cobradas correctamente durante el periodo mencionado.

REACCIONES DE LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES

En las plataformas sociales del banco, clientes molestos han expresado su inconformidad y llamado a realizar denuncias colectivas ante la Condusef.

Algunos afirmaron que les han descontado dinero por compras que no realizaron o que ya habían sido saldadas.

La respuesta de HSBC en redes sociales refirió que los cargos no aplicados en el mencionado lapso se reflejarán a partir del 2 de febrero.

RESPUESTA DE HSBC A LAS QUEJAS

El banco ha proporcionado respuesta en redes sociales, indicando que las compras realizadas con tarjetas de débito entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024 no fueron cobradas por razones ajenas a HSBC.

Aseguró el banco que los cargos no aplicados en ese periodo se reflejarán a partir del 2 de febrero de 2024.

Invitaron a los clientes a revisar los detalles de sus movimientos mediante la aplicación HSBC México o la banca por internet.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE CONDUSEF?

Si la respuesta del banco no satisface a los clientes, la opción es presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Esta puede realizarse presencialmente en centros de operaciones, por teléfono o mediante el portal de queja electrónica de la Condusef.

Se deben proporcionar detalles sobre la institución financiera, el producto, el número de tarjeta o cuenta y una explicación de la causa de la queja.