Julio Regalado Soriana: checa las ofertas para este lunes 17 de junio

Julio Regalado no deja de sorprender y esta semana no es la excepción, pues Soriana continúa ofreciendo una serie de promociones y descuentos en casi todos los departamentos de la cadena de supermercados. Para aquellos que buscan comenzar la semana economizando, aquí presentamos tres ofertas que no te puedes perder este lunes.

Ofertas de hoy 17 de junio

- 3x2 en saborizantes para leche en polvo, mediacremas y mermeladas,

- 3x2 en detergentes de la marca Ace, Ariel, Suavizantes Downy, Lavatrastes Salvo, Limpiadores Especializados, Mas Color, Persil, Viva, 1-2-3, en productos de la marca Cloralex, Pinol, Ensueño y Flash.

- 3x2 en el departamento de cuidado bucal

- 3x2 todos los productos del departamento de cuidado bucal como enjuagues, cepillos, pastas y cremas dentales, hilo dental y otros productos de marcas como Colgate, Oral B, Crest y Pro.

¿Cómo aplican las promociones?

La campaña de Julio Regalado está activa en Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y en la plataforma en línea soriana.com y la promoción 3x2 se aplica al tercer producto de igual o menor precio que los dos primeros, por lo que es importante revisar que productos no se incluyen en los productos Re-Locos.

Para conocer todas las ofertas disponibles este lunes 17 de junio, se recomienda visitar el portal oficial de Soriana, donde también se pueden consultar los términos y condiciones de las ofertas y descuentos de Julio Regalado, asegurando así la mejor elección para tu bolsillo.

También te puede interesar... Folleto Soriana de Julio Regalado: estas son las ofertas del 13 al 19 de junio ¡checa!