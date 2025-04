"Nadie es dueño de las historias", creadores deben conocer las leyes detrás de la industria audiovisual: abogado (+VIDEO)

El abogado y especialista en propiedad intelectual, Adrián Ojeda Cuevas, afirmó que nadie tiene la propiedad exclusiva sobre las historias, lo que abre una vía de trabajo para abogados y productores dentro de la industria audiovisual.

En la Universidad de Xalapa, durante la conferencia "El ABC legal de la producción de películas y series de TV", el experto convocó a estudiantes, creadores y especialistas interesados en el marco legal que regula las producciones cinematográficas y televisivas.

En la conferencia, convocada por la propia universidad y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) Veracruz, Ojeda Cuevas destacó la importancia de conocer la industria y las leyes que rigen los derechos de autor.

"La historia de Vicente Fernández, vivo o muerto, la puede contar cualquiera", expresó Ojeda, al explicar que las biografías, en tanto relatos de hechos históricos, no están protegidas por el derecho de autor.

Detalló que, aunque existan interpretaciones artísticas sobre un personaje, la narración de su vida puede realizarla cualquier persona si se apega a los principios legales establecidos.

"ES UNA FUENTE DE TRABAJO"

Durante su intervención, el conferencista subrayó que el proceso de desarrollo de una producción audiovisual requiere un trabajo legal cuidadoso desde la concepción de la idea.

"Esa idea no es protegible, pero si empezamos a trabajarla, a desarrollarla y a ponerla por escrito, eso sí es protegible y les da un derecho", explicó, en referencia a la llamada "Biblia" de una serie, documento que contiene descripciones de personajes y estructura narrativa.

Ojeda remarcó la importancia de firmar contratos desde la fase de desarrollo, incluso antes de que inicie el trabajo creativo.

"Por piedad, futuras abogadas y abogados asesores de la industria audiovisual... se tiene que firmar un contrato de obra por encargo", señaló, al insistir en que solo ese documento garantiza que los derechos de autor queden en manos del productor y no del guionista.

El especialista advirtió que los trabajadores contratados para desarrollar contenidos deben contar con cláusulas claras en sus contratos laborales. "Si no lo dice, la Ley Federal del Trabajo... les da automáticamente el 50% de los derechos", aseguró. Esto implica que la empresa no será propietaria total de lo producido a menos que exista una cláusula expresa que lo indique.

Además de la figura de obra por encargo, Ojeda presentó otros escenarios comunes en la industria, como la adaptación de libros o los remakes. En esos casos, explicó, se deben negociar y elaborar contratos de cesión o licencia con los autores o editoriales correspondientes. "Hay que abrir la mente y decir: ´¿Y si estoy ante el siguiente Harry Potter, quién va a tener los derechos?´", expresó, al alentar una visión a largo plazo en la protección legal de los proyectos.

Otro de los aspectos abordados fue la diferencia entre personajes públicos y privados, así como el alcance de la libertad de expresión.

"Cuando se traten de historias de interés público o noticias de interés público respecto de personas públicas que tienen una debida investigación... la libertad de expresión nos protege", afirmó. Sin embargo, aclaró que en el caso de menores de edad o víctimas de delitos, sus historias no pueden ser utilizadas debido al riesgo de revictimización.

El uso de marcas también fue un tema clave. Ojeda explicó que su aparición en pantalla es legal solo si el uso es "normal y no peyorativo". "Estamos haciendo un uso que no va acorde... y estoy seguro que a Absolute no le va a gustar que se vincule su marca con un desinfectante de mordidas de zombi", ejemplificó, tras narrar un caso en el que fue necesario diseñar una etiqueta ficticia para una producción.

En su conclusión, Adrián Ojeda animó a los asistentes a ver en la industria audiovisual una oportunidad profesional sólida: "Compañeros, hay mucha chamba", dijo, al tiempo que resaltó que conocer las implicaciones legales puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno inviable.

La conferencia fue parte de la iniciativa "Produce en Veracruz", que busca fomentar la producción local de contenido y acercar a estudiantes y profesionales al entorno jurídico que regula la industria audiovisual.