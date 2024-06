Este es el nuevo programa para sanar tu deuda en Coppel ¡te contamos!

Coppel, la reconocida empresa mexicana con sede en Sinaloa y con más de 80 años de historia ofreciendo productos que van desde ropa hasta electrodomésticos a través de créditos, ha lanzado un innovador programa denominado "Sana tu Deuda".

Este nuevo plan está diseñado para ayudar a los clientes a liquidar sus deudas y recuperar su crédito.

Facilidad de pagos y recuperación de crédito

Coppel es una de las tiendas departamentales más populares en México gracias a sus accesibles planes de pago. Sin embargo, para aquellos que tienen deudas pendientes, la empresa ahora ofrece una solución práctica y beneficiosa para recuperar su crédito y empezar de nuevo.

El Plan Sana tu Deuda

Este programa permite a los clientes liquidar su saldo vencido con un atractivo descuento. Con "Sana tu Deuda", los clientes podrán pagar la mitad de su deuda con un pago de contado y el resto en hasta 12 meses sin intereses.

¿Cómo funciona "Sana tu Deuda" en Coppel?

Notificación: La tienda se pondrá en contacto contigo a través de un mensaje de texto (SMS), ofreciéndote la posibilidad de aprovechar este programa de descuento.

Visita la tienda: Una vez que recibas el mensaje, visita el área de cajas de abono de tu tienda Coppel y muestra el mensaje recibido para que te expliquen las opciones disponibles para liquidar tu crédito.

Primer pago: Para acceder al programa, deberás realizar un primer pago ajustado a tus posibilidades.

Confirmación: En los siguientes 3 días hábiles después del primer pago, recibirás una llamada telefónica para confirmar que se ha realizado el ajuste y la actualización de tu crédito.

Recuperación del crédito: Al liquidar tu saldo pendiente, podrás volver a realizar compras con tu BanCoppel.

Es importante destacar que esta es una oportunidad única y no se sabe si el descuento se ofrecerá nuevamente. Por ello, si eres seleccionado y tienes una deuda, es recomendable que aproveches esta oferta.

Si no has recibido el mensaje pero te interesa acceder al programa "Sana tu Deuda", puedes acudir a cualquier tienda Coppel o comunicarte al 800 220 7735 para consultar tu elegibilidad. Sin embargo, esto no garantiza que obtendrás el descuento.

Con este nuevo programa, Coppel reafirma su compromiso de facilitar la vida de sus clientes, brindando soluciones efectivas para la gestión de sus créditos y manteniendo su posición como una de las tiendas departamentales más confiables y accesibles en México.