Este es el banco que cobra menos comisión por retiros del programa de Bienestar

Cuando cuentas con una tarjeta del Bienestar, puedes acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y aprovechar diversos servicios en sus cajeros automáticos, como lo harías en cualquier institución bancaria, que pueden ser retiros de efectivo o consultas de saldo, por decir los más comunes.

Pero, ¿es posible realizar este tipo de movimientos en un cajero automático de cualquier institución bancaria? Bueno, la respuesta sencilla es sí, pero el único inconveniente de esta práctica es que por hacerlo se te cobrará una comisión.

Si de plano no logras ubicar una sucursal del Banco del Bienestar porque te encuentras fuera de tu domicilio o no conoces las ubicaciones exactas, toma en cuenta los distintos montos en comisiones que manejan las instituciones financieras ajenas, para que el cobro de más no te tome por sorpresa.

También te puede interesar... Profeco: así puedes encontrar la gasolina más barata en Xalapa

¿Cuáles son las comisiones y qué bancos cobran menos por servicio?

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estas son las comisiones que cobran los principales bancos de México por usar sus cajeros automáticos para retiro de efectivo o consulta de saldo de cuentas del Bienestar.

Afirme : $30.00 por retiro de efectivo, $12.00 por consulta de saldo

: $30.00 por de efectivo, $12.00 por de saldo Banco Azteca : $25.86 por retiro de efectivo, $8.62 por consulta de saldo

: $25.86 por de efectivo, $8.62 por de saldo BanCoppel : $12.93 por retiro de efectivo, $6.90 por consulta de saldo

: $12.93 por de efectivo, $6.90 por de saldo Banorte : $30.00 por retiro de efectivo, $10.00 por consulta de saldo

: $30.00 por de efectivo, $10.00 por de saldo BBVA : $29.50 por retiro de efectivo, $11.00 por consulta de saldo

: $29.50 por de efectivo, $11.00 por de saldo Citibanamex : $26.50 por retiro de efectivo, $10.00 por consulta de saldo

: $26.50 por de efectivo, $10.00 por de saldo HSBC : $29.90 por retiro de efectivo, $10.40 por consulta de saldo

: $29.90 por de efectivo, $10.40 por de saldo Inbursa : $15.00 por retiro de efectivo, $12.00 por consulta de saldo

: $15.00 por de efectivo, $12.00 por de saldo Santander : $30.00 por retiro de efectivo, $6.00 por consulta de saldo

: $30.00 por de efectivo, $6.00 por de saldo Scotiabank: $30.00 por retiro de efectivo, $10.00 por consulta de saldo

En estos casos, BanCoppel es el banco que menos cobra para retirar efectivo, mientras que Santander es el más económico para consultar saldo, pero también el más caro junto con Afirme y Scotiabank para retirar efectivo; los bancos menos convenientes para consultar saldo son Afirme e Inbursa.

Ahora que conoces esta información para no gastar de más en caso de que un inconveniente te obligue realmente a acudir a un banco distinto al del Bienestar, también es importante que sepas cómo ubicar tu sucursal más cercana, para que tengas la oportunidad de literalmente ahorrarte estos problemas.

Para ello, simplemente debes ingresar al directorio de sucursales e ingresar tu estado y municipio.