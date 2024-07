Encontrar un buen trabajo no siempre es fácil, y más cuando acabamos de egresar de una carrera o no tenemos mucha experiencia laboral. Esto se complica aún mas cuando vivimos en ciudades no muy grandes, donde las opciones laborales no son tan variadas como en otros sitios.

Un ejemplo de esta situación es Xalapa, donde a veces las oportunidades para obtener un buen empleo no son muchas, orillando a quienes tienen la necesidad de trabajar a emplearse en profesiones muy diferentes a las que se quisiera.

Y hay que reconocer que una de las profesiones con un poco más de ocupación en la capital de Veracruz es el ser taxista, que si bien puede ser bastante peligroso y a veces ingrata, a muchos les ha servido para sacar adelante a sus familias por años.

¿Cuánto gana un taxista en Xalapa?

La respuesta a esta pregunta tal vez no deje conformes a muchos trabajadores del volante, que en varias ocasiones deben ajustar sus tarifas debido a la enorme competencia y a que, en otros casos, ellos trabajan para otra persona y deben entregar una parte de lo obtenido en el día.

También te puede interesar... Uber pagará salario mínimo ¿Quienes son los beneficiados?

Y si bien cada uno de ellos debe tener una percepción diferente sobre lo que ganan trabajando en el noble oficio del taxi, según sitios de búsqueda de empleo esta cantidad no es nada menor.

La página indeed, especializada en ofertas laborales, señala que en promedio un taxista puede llegar a ganar poco más de siete mil pesos al mes en Xalapa, cálculo que hace tomando como base las diferentes vacantes que se muestran en dicho portal.

Esta cantidad no está nada lejos de sueldos de otras vacantes que ponen como requisito el ser profesionista titulado, lo que pone mucho a pensar a los buscadores de empleo si no será mejor recurrir al trabajo del volante antes que seguir en la búsqueda de una mejor oferta.

¿Has tenido la oportunidad de trabajar como taxista en Xalapa? ¿Crees que el sueldo mostrado por este sitio es correcto? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.