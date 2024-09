¿Cuánto cobra BBVA por retirar dinero de la Tarjeta del Bienestar?

Millones de adultos mayores en el país son beneficiarios de la Tarjeta del Bienestar, mediante la cual reciben el monto de su pensión otorgada por la institución financiera del mismo nombre, y que ha significado un apoyo significativo para muchos durante el último sexenio.

Es debido a este apoyo que el Banco del Bienestar se ha consolidado como una entidad fuerte por sí misma en México, con sucursales en las ciudades principales del país, pero eso no siempre garantiza que los adultos mayores tengan facilidad para acudir a las mismas.

¿Es posible realizar las acciones de la Tarjeta del Bienestar (como retiro de efectivo y consulta de saldo) en sucursales ajenas al Banco del Bienestar? Bueno, técnicamente lo es, pero debido a que este no cuenta con convenios con otras instituciones, realizar estas acciones amerita un cobro de comisión.

Aunque estas comisiones no son montos excesivos, definitivamente es importante tomarlos en cuenta y tenerlos contemplados para que no te tomen por sorpresa la próxima vez que necesites retirar dinero de tu Tarjeta del Bienestar, y no te encuentres cerca de una sucursal.

BBVA es uno de los bancos más concurridos en México, con millones de usuarios suscritos al mismo, y por ello es una de las entidades con los montos de comisión más altos, checa:

Comisión de BBVA por retirar dinero de la Tarjeta del Bienestar

Por consultar saldo: 11.00 pesos

Por retirar efectivo: 29.50 pesos

Estos montos están avalados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

También debes recordar que estas comisiones se hacen por exhibición; es decir, cada vez que realices una de las operaciones anteriores, se te cobrarán los montos correspondientes, incluso si lo haces más de una vez en el mismo día.

Si recibes pagos a tu Tarjeta del Bienestar, y eres también cliente BBVA, o consideras más conveniente acudir a una de sus sucursales, recuerda tomar en cuenta el monto de comisión correspondiente.