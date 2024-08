Banamex te empezará a cobrar comisión de más de 100 pesos si realizas este movimiento

Imagínate esta escena: has perdido tu tarjeta de crédito o débito, y después de la frustración inicial, decides reponerla. Pero cuando llegas al banco, te informan que ese pequeño movimiento podría costarte más de 100 pesos.

Sí, has leído bien. Banamex, una de las instituciones financieras más populares en México, está implementando un nuevo cobro que puede tomar a muchos por sorpresa.

¿Cuánto cuesta realmente perder tu tarjeta?

El cobro al que nos referimos es una comisión que Banamex aplica a sus usuarios por la reposición de plástico en caso de robo o extravío.

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este cargo puede oscilar entre 130 y 150 pesos, dependiendo del tipo de tarjeta que manejes.

En pocas palabras, un pequeño descuido podría terminar costándote más de lo que imaginas.

¿Qué tarjetas están afectadas?

No todas las tarjetas están sujetas a este cobro. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito "Citibanamex Beyond", puedes respirar tranquilo, ya que no se te aplicará ninguna comisión por la reposición de plástico.

Condusef nos indica que Banamex es una de las instituciones más caras en cuanto al cobro de este movimiento.

Sin embargo, si usas otras tarjetas de crédito como "Citibanamex Prestige", "Citibanamex Premier", o incluso la "Clásica Citibanamex", prepárate para pagar entre 130 y 150 pesos por un simple reemplazo.

¿Qué pasa con las tarjetas de débito?

Para aquellos que prefieren las tarjetas de débito, hay un pequeño respiro. La tarjeta "Priority Citibanamex" no genera costos por reposición en caso de robo o extravío. Sin embargo, es crucial que verifiques las condiciones específicas de tu tarjeta, ya que las políticas pueden variar.

¿Cómo evitar este costo inesperado?

Mantente al tanto de los términos y condiciones de tu banco para evitar sorpresas.

Este cobro es solo un ejemplo de cómo un pequeño incidente puede convertirse en un gasto no previsto. Como consejo, trata de cuidar tu plástico y, si es necesario, explora las opciones que podrían exentarte de estas comisiones, como cambiar a una tarjeta que no aplique estos cargos.