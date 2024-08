¿Entrega de bono a mujeres? Esto informa Secretaría de Bienestar

La Secretaría de Bienestar ha alertado a la ciudadanía sobre la difusión de información falsa acerca de un supuesto "Bono Mujeres". Tras identificar anuncios fraudulentos en redes sociales y grupos digitales, se ha confirmado que no existe ningún programa que ofrezca apoyos económicos de 2,600 o 2,700 pesos a mujeres en situación de necesidad.

La dependencia ha dejado claro que no hay gestores externos autorizados para tramitar estos apoyos y que no se solicita información personal a través de canales no oficiales.

Todos los programas sociales legítimos se anuncian y gestionan exclusivamente a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar, y no requieren ningún pago para la inscripción.





Confusión por nuevos programas

Durante julio de 2024, ha surgido confusión entre la población debido a la implementación de nuevos programas sociales como la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años y la Beca Universal para estudiantes. Sin embargo, es importante destacar que estos programas no tienen relación alguna con el inexistente "Bono Mujeres".

Con el contexto de las recientes elecciones y la virtual presidencia de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Bienestar ha instado a la población a mantenerse alerta y verificar la información que circula en internet.

Es crucial no compartir datos personales a través de enlaces o números desconocidos, y solo proporcionar información a través de medios oficiales.

Para evitar ser víctima de estafas, se recomienda enfáticamente no compartir información personal mediante canales no oficiales, reportar cualquier actividad sospechosa y recordar que la inscripción en los programas del Bienestar no requiere de pagos. La Secretaría de Bienestar sigue trabajando para mantener informada y protegida a la población ante cualquier intento de fraude.