Veracruz espera brillar en ciclismo en los Juegos Nacionales

Un total de 27 deportistas, 15 en varonil y 12 en femenil, integran la representación de ciclismo de Veracruz que asistirá a los Juegos Nacionales Conade 2023, programados del 21 de mayo al cuatro de junio en Aguascalientes.

La representación estatal quedó definida tras su participación en el pasado macro regional de la especialidad celebrado en las sedes de Emiliano Zapata y Villahermosa, Tabasco, respectivamente.

Destacar que de los 27 pedalistas veracruzanos, siete de ellos se clasificaron en dos modalidades, son los casos de María Belén Robles (femenil A), Iván Alexis Guarneros Hernández (varonil B) y Alondra Martínez Hernández (femenil C), quienes se clasificaron en montaña y ruta.

Mientras que Camila Rey Marín y Paola Judith Zarate León, ambas femenil C, sellaron su participación a juegos nacionales para las modalidades de contra reloj y ruta

En tanto que, en varonil Sub 23, Francisco Emiliano Flores Ferrer se clasificó en pista y montaña, y Mario Arroyo Cedillo en la especialidad de pista y ruta.

Selección

En varonil Sub 23, Jair Morales Martínez, Jeremy Marcell Román Doroteo, Geovany Nacif Valencia Santiago y Jesús Soto Ruby, en pista; Francisco Emiliano Flores Ferrer pista y montaña; y Mariano Arroyo Cedillo, en pista y ruta.

Pedro de Jesús Hernández Rosas (varonil C, pista), José Esaú Zapata Moreno (varonil A, montaña), María Belén Robles (femenil A, montaña y ruta), e Iván Alexis Guarneros Hernández (varonil B, montaña y ruta).

Romina Escalante Vega (femenil B, montaña); Ángeles Montserrat Palacios (femenil C, montaña), Estefany Alarcón Pérez (femenil C, montaña), Alondra Martínez Hernández (femenil C, montaña y ruta) y Emmanuel Hernández García (varonil sub 23, montaña).

Abril Cadillo Itza (femenil sub 23, montaña), Omar Andrade Fernández (varonil B, contra reloj), Camila Rey Martín (femenil C, contra reloj y ruta) y Paola Judith Zárate León (femenil C, contra reloj y ruta).

Fernanda Llerandi Cuevas (femenil sub 23, contra reloj), Octavio Vargas Rodríguez (varonil A, ruta), Kevin Yadid Patraca Domínguez (varonil A, ruta), Annett Legaspi Tapia (femenil A, ruta) y Ruth Ayala Velázquez (femenil B, ruta).

Aura Alejandra Legaspi Tapia (femenil C, ruta), Luis Pedro Contreras Pérez (varonil C, ruta) y Víctor Eduardo Uribe Cortés (varonil sub 23, ruta).