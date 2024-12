Silvio Sabba: El italiano con más de 200 récords Guinness

Desde su primer récord Guinness en 2011, Silvio Sabba ha transformado su vida en un espectáculo de determinación y creatividad.

Con más de 200 títulos en disciplinas tan diversas como lo atlético y lo insólito, este italiano ha llevado la frase "el cielo es el límite" a otro nivel. Sus logros le otorgaron el prestigioso título de ICONO de Guinness World Records 2025, consolidándolo como una figura histórica en este mundo.

Sabba ha acumulado récords memorables, como:

Silvio has broken two separate records and his son Cristian has also set a new record for most rope crossovers while skipping on one leg in 30 seconds!#GWRDay pic.twitter.com/lm1SWdMiZz